Daisuke Sato déclare qu’il aimerait travailler avec Sonic “au moins une fois” dans sa vie.

La saga Yakuza est celle qui s’est développée dans son intégralité au cours de la dernière génération. Surtout en Occident, suite au succès de Yakuza 0 pour Sega. Et avec le nouveau Yakuza: comme un dragon dans les magasins, Ryu Ga Gotoku Studio prouve que ils n’ont peur de rienDe la relève d’un protagoniste historique à devenir un JRPG au tour par tour. En fait, le producteur Daisuke Sato veut oser maintenant avec le nom le plus sacré de Sega. Nous parlons, bien sûr, de Sonic the Hedgehog.

Dans une récente interview pour la chaîne officielle Sega, partagée par Crunchyroll, le vétéran producteur de la saga, et concepteur du premier Yakuza a parlé des différentes franchises détenues par l’entreprise. Et ici, mentionne cette saga où tu aimerais travailler dans le futur, si l’occasion se présente: “C’est une IP sur laquelle je n’ai pas encore travaillé. Je veux dire que dans le sens où je veux tester … Eh bien sonique“.

«Après tout, quand vous entendez« Sega », vous pensez à Sonic. travailler dessus au moins une fois»Commente Sato, ajoutant:« Mais pour moi, le soi-disant Sonic est… Eh bien, si je le faisais, je ne ferais pas un Sonic comme l’actuel. J’aimerai faire un Sonic complètement différent“Avec le style qu’ils ont dans le studio Yakuza, l’histoire des jeux qu’ils portent derrière leur dos, s’il y a une chose qui ne fait aucun doute, c’est que un Sonic de Daisuke Sato ce serait TRÈS différent que d’habitude.

Et vous, aimeriez-vous voir un jeu de Sonic réalisé par le producteur de Yakuza? Dans tous les cas, nous vous rappelons que le dernier opus de la saga est désormais disponible en Occident, et vous pouvez vérifier ce que nous en pensions dans notre analyse de Yakuza: Like a Dragon. De même, ces dernières semaines, nous avons appris que la division des jeux vidéo est la seule qui rapporte actuellement des avantages à Sega, qui a dû transférer le contrôle de ses salles d’arcade à une autre société en raison des effets de la pandémie.

