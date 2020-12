Le réalisateur de It Takes Two et A Way Out explique ce qu’il voulait dire à ce moment emblématique du gala 2017.

Josef Fares est un nom très reconnaissable dans l’industrie du jeu vidéo. Certains le connaissent pour des aventures comme Brothers: A Tale of Two Sons ou A Way Out, d’autres le feront car ils attendent avec impatience cet extraverti It Takes Two que l’on a pu voir lors du gala The Game Awards. Et d’autres, sans trop s’éloigner de cet événement, s’en souviendront pour ce qu’il est sûrement l’un des moments les plus célèbres du gala: lorsqu’en 2017, Fares est monté sur scène et a émis un fort “Fuck the Oscars!”, accompagné de quelques gestes de la main.

On parle de l’une des personnalités les plus fortes, plus “authentique”, d’une industrie où chaque déclaration mène généralement une équipe marketing en laisse. Et quand EA nous a offert la possibilité de interview Josef Fares ce même mois, dans 3DJuegos, nous étions clairs que nous avions besoin d’une réponse à ces questions: que pensez-vous vraiment Josef Fares aux Oscars? Lui auraient-ils demandé de se vérifier avant le gala de cette année?

Josef Fares, aux Game Awards 2017

“Personne ne me dit quoi dire, ou que dois-je faire, croyez-moi. Je dis ce que je veux comme je le veux », commença Josef Fares, même si je n’ai pas à le dire.« Voilà le truc. Je Je n’ai rien contre des Oscars, ce que je voulais dire, c’est que les gens sont trop concentrés sur cet événement, et je voulais donner de l’importance aux Game Awards, qui, je pense, deviennent de plus en plus grands. “

C’est une question de temps avant qu’ils ne deviennent encore plus importants que les OscarsJosef FaresSon intention, au-delà des formes, était simplement de préciser que The Game Awards n’a pas à comparer avec les Oscars pour démontrer sa valeur en tant que gala, ou l’importance des jeux vidéo en tant que médium artistique. Puisque, selon lui, “ce n’est qu’une question de temps avant encore plus d’importance [que los Óscar]. C’est une question de temps. “Bien sûr, cela ne signifie pas que son apparition en 2017 est entrée dans l’histoire comme l’une des moments les plus emblématiques de la courte vie de ce gala.

Ces déclarations font partie d’un entretien plus approfondi, que nous vous proposerons bientôt dans 3DGames. D’ici là, nous vous invitons à revoir la bande-annonce de gameplay It Takes Two présentée lors des derniers Game Awards, la nouvelle aventure de Josef Fares qui sortira en magasin le 26 mars. Et n’oubliez pas de consulter notre revue A Way Out si vous ne l’avez pas encore joué.

