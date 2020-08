Amingo: 2000-2011. Repose en paix Image: Capcom

Amingo était un personnage original introduit dans Marvel vs Capcom 2. Il faisait partie d’une douce race de plantes. Il était bon et c’était mon ami. Capcom a tué Amingo dans Ultimate Marvel vs Capcom 3, et je ne le pardonnerai jamais.

Malgré une énorme écurie de personnages existants pour son jeu de combat croisé de 2000 Marvel vs Capcom 2, Capcom a développé une poignée de nouveaux venus pour compléter la liste. Amingo, un cactus anthropomorphe portant un sombrero et une ceinture, en faisait partie. Je ne dirais pas qu’il fait partie de mes personnages de jeux de combat préférés, mais il m’a encouragé à essayer des personnages plus farfelus dans les futurs jeux.

Cela dit, j’étais attiré par cette figure énigmatique chaque fois que je laissais tomber mon quartier dans les arcades à l’adolescence, probablement parce qu’il faisait rire mon père. Même après avoir été entraîné dans le monde de la compétition et appris qu’Amingo est l’un des pires personnages de Marvel vs Capcom 2, j’ai continué à jouer avec lui à l’occasion pour me handicaper contre des amis moins obsédés par les jeux de combat.

Marvel contre Capcom n’a jamais vraiment été mon principal jeu de combat – je suis toujours très mauvais en temps d’assistance – alors alors que je passais à d’autres séries, Amingo s’est estompé dans ma mémoire. Cela a été rendu encore plus facile car il a rarement refait surface dans les jeux Capcom après Marvel vs Capcom 2. Il y avait des camées dans certains jeux de cartes, bien sûr, mais rien au niveau de son statut dans le joyau de la franchise croisée de Capcom.

Ce n’est qu’en 2011 Ultimate Marvel vs Capcom 3 qu’Amingo apparaîtra dans un autre jeu Versus. Mais cette fois, les circonstances entourant son apparition étaient beaucoup moins joyeuses.

Ma pauvre et douce Amingo ne méritait pas ça. Image: Capcom / Marvel / Kotaku

On m’a récemment rappelé que la version d’Ultimate Marvel contre Capcom 3 de la scène Metro City comprend un hommage amusant à The Uncanny X-Men # 141, qui a lancé un scénario connu sous le nom de «Days of Future Past». La couverture emblématique de la bande dessinée de 1981 représente Wolverine et Kitty Pryde éclairés contre une affiche massive de mutants recherchés, dont beaucoup ont été tués ou appréhendés. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 remixe cette affiche en arrière-plan de Metro City en incluant des personnages de Capcom parmi les fugitifs.

Vous voyez probablement où cela mène.

Amingo est là-bas. Il n’obtient pas la meilleure facture d’un Mega Man ou d’un Captain Commando, mais il est là. Dans le coin inférieur droit, vous pouvez à peine voir les yeux doux et le sombrero du pauvre Amingo qui jettent un œil derrière les décombres de la ville et une bannière qui révèle la terrible vérité en un seul mot: « Tué ». Amingo est mort, probablement tué aux mains des gigantesques sentinelles robotiques qui ravagent Metro City. Son partenaire dans le récit clairsemé de Marvel vs Capcom 2, Ruby Heart, est marqué comme appréhendé. Elle n’était pas là pour le sauver.

Sous l’extérieur épineux d’Amingo battait le cœur d’un véritable héros. Il était peut-être un homme de cactus, mais son amour pour la nature et ses compagnons végétaux l’a poussé à l’aventure. Amingo méritait mieux que d’être piétiné sous les talons d’une sentinelle et de mourir quelque part dans les ruines de Metro City. J’aurais aimé passer plus de temps avec lui quand il était là, mais maintenant, l’idée de revenir à Marvel vs Capcom 2 et de jouer comme un pâle fac-similé de mon cher ami me rend à nouveau triste.

Prenez Jin Saotome et SonSon si vous le devez, Capcom, mais pourquoi la douce et douce Amingo a-t-elle été la cible de votre colère? Repose en paix mon ami.