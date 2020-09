Image: Microsoft

Je sais que vous savez que la Xbox Series X est grande. Mais je ne pense pas que vous sachiez à quel point c’est énorme.

Au cours des derniers jours, non seulement les sites de technologie / de jeux comme The Verge et Gamespot, mais aussi les créateurs de contenu – en particulier, ceux qui se spécialisent dans la simple sortie de produits des boîtes – ont été envoyés sur la façade des nouvelles consoles Xbox. Ils ne sont même pas fonctionnels! Juste les cas!

L’idée était probablement de leur faire montrer le matériel dans toute sa splendeur – et j’aime vraiment le matériel – mais la seule chose que je retire, c’est que la Xbox Series X est en quelque sorte encore plus grande qu’elle ne le paraissait auparavant. .

Les rendus, les maquettes et les graphiques ne peuvent vous en dire plus. Parfois, vous avez besoin de voir une grande console dans le monde réel pour vous donner une véritable idée de l’échelle.

Regarde-le!

Oh lawd il vient!

Il est, si vous venez juste de nous rejoindre, un très grand garçon.

Microsoft a fait une grosse affaire plus tôt cette semaine sur le fait que la nouvelle série S était la plus petite console Xbox jamais conçue, et comme … chaque Xbox avant elle était énorme, c’est donc une barre très basse à effacer.

Cela dit, il est assez compact!

Vous savez ce qui n’est pas compact? La Xbox Series X!

J’espère que quiconque cherche à en obtenir un en novembre dispose d’une très grande unité de divertissement. Ou beaucoup d’espace au sol autour de leur unité de divertissement.