Que ce soit Sephiroth ou Seymour, Zemus ou Kuja, Kefka ou un étrange arbre maléfique, Final Fantasy ne manque pas de méchants classiques. Et bien que certains des Final Fantasy XIV ne soient peut-être pas aussi connus, le MMORPG jouit d’un talent particulier pour humaniser même les antagonistes les plus odieux, et son dernier ne fait pas exception. Le patch 5.3 de FFXIV, Reflections In Crystal, nous offre l’un des antagonistes les plus brillants à ce jour dans Elidibus, un personnage fascinant avec un arc émotionnel fascinant et métatextuel auquel je n’ai pas pu arrêter de penser depuis le jour du lancement.

Image: Kotaku

Elidibus a joué un rôle dans l’histoire de FFXIV depuis la relance du jeu en tant que A Realm Reborn, mais jusqu’aux derniers patchs, pour la plupart restés dans l’ombre, travaillant en tant que membre du culte mystérieux des Ascians. Tout au long des expansions passées de FFXIV, nous en tant que guerrier de la lumière (plus tard le guerrier des ténèbres) avons tué d’innombrables divinités, mené la guerre contre d’anciens dragons, combattu à mort avec des minets cyberpunk samouraïs assoiffés de sang et empêché la lumière mortelle de consommer tout un monde. Et d’une manière ou d’une autre, les Asciens étaient derrière tout cela.

Êtres ressemblant à Dieu et survivants de la première civilisation, le monde des Ascians a été détruit dans un grand conflit entre les divinités primitives qu’ils ont créées, divisant la planète et les âmes de ses habitants à travers 14 mondes-fragments parallèles. Les seuls êtres véritablement entiers qui restent, les Asciens sèment maintenant le chaos à travers les royaumes dans un effort pour rejoindre les mondes et ramener leur peuple, même au prix de toutes les autres créatures vivantes.

Bien qu’il ait été l’un des leaders des Ascians, jusqu’à présent, Elidibus ne faisait que tromper les héros et manipuler les événements mondiaux tout en traînant sur la lune, le rendant honnêtement plutôt ennuyeux. Mais avec la fin de Shadowbringers et la mort d’Emet-Selch – le dernier de ses frères restants, et un petit garçon puant tout autour – Elidibus occupe le devant de la scène, son personnage commençant enfin à se fondre alors que ses pensées se tournent vers la vengeance. Comme ses camarades décédés, il considère l’état actuel de l’humanité comme un fragment fragile et pathétique de ce qu’était autrefois son peuple. Cependant, il manque la douchebaggery simple des autres Ascians. Il est poli. Il est patient. Il est dévoué à sa mission. Il aime beaucoup dire son propre nom.

Au cours des derniers patchs, Elidibus a utilisé ses charmes et son esprit non seulement pour jouer ses ennemis, mais aussi pour manipuler les gens comme un politicien. Il possédait le corps d’un guerrier de la lumière déchu, se positionnait comme une figure messianique et évoquait des visions d’anciennes averses d’étoiles pour inspirer l’espoir aux masses et les convaincre qu’elles sont aussi des guerriers de la lumière. Bien que responsabiliser un peuple qui a lutté semble noble, ses actions jouent non seulement avec le sentiment d’identité de notre personnage, mais aussi avec la vanité majeure du genre RPG, où des millions de joueurs se font dire qu’ils sont le héros choisi destiné à sauver le monde.

Souvenirs et réflexions

L’extension Shadowbringers a largement consisté à apprendre l’histoire de l’univers de FFXIV, mais 5.3, son dernier chapitre décisif, se concentre plutôt sur les deux thèmes de la mémoire et de l’identité, ainsi que sur leur interaction.

La première bataille majeure du patch voit Elidibus nous emmener dans un voyage à travers une ville construite à partir de notre histoire personnelle, nous faisant nous frayer un chemin à travers des monstres en forme d’amis et d’ennemis que nous nous sommes faits à travers le jeu.

Tout au long, il recadre nos actions pour paraître motivées par la soif de sang plutôt que par la gentillesse: un acte de courage peint comme un acte de vengeance. Elidibus se voit lui-même et ses frères déchus comme les vrais héros de cette histoire, tandis que votre guerrier des ténèbres (née Light) l’empêche de sauver le monde.

L’obsession d’Elidibus pour nos souvenirs n’a d’égal que sa fixation inébranlable sur sa mission. Nous apprenons que lorsque son monde a été anéanti, il s’est sacrifié pour servir de cœur au premier primal, Zodiark. Les Primordiaux sont des dieux créés par l’homme, poussés et alimentés par le désir dominant des gens qui les ont convoqués, et Zodiark a été créé par le souhait des Asciens pour le salut de leur monde. Et tandis qu’Elidibus s’est retiré de Zodiark, il n’est plus l’homme qu’il était autrefois. Bien qu’il se moque des humains fragmentés pour leur nature imparfaite et leur mémoire éphémère, il n’est lui-même qu’un fragment de Zodiark. Bien qu’il soit attaché à son devoir promis en tant que «vrai sauveur de la star», il ne peut même pas se rappeler les visages de ceux qu’il a juré de sauver, ni pourquoi il se bat encore.

Elidibus est d’autant plus fascinant que son prédécesseur, Emet-Selch. Excentrique, bavard et largement imprévisible, Emet-Selch sauverait la vie de vos amis une seconde et essaierait de vous transformer en une abomination eldritch le lendemain. Mais derrière toutes ces pièces de théâtre, il y avait un homme sans âge qui cachait une grande douleur et une puissance sans pareil. Passant des milliers d’années chargé de chagrin, sa véritable disposition était celle d’un homme coincé en enfer, ayant perdu les gens qu’il aimait et le monde dont il se souvient comme un paradis parfait. Emet-Selch était prêt à tout faire pour tout récupérer, même si cela signifiait la mort de milliards de personnes. Sa personnalité explosive et sa trame de fond tragique (sans parler du fait que le personnage du joueur est à peu près confirmé comme étant l’âme fracturée de son meilleur ami / amant) fait partie de ce qui a fait d’Emet-Selch un adversaire si emblématique.

Capture d’écran: Square Enix / Kotaku

Et bien que les deux partagent le même traumatisme et les mêmes objectifs, les deux Ascians, en particulier les forces qui les animent et les entravent, ne pourraient pas être plus différents. Là où Emet-Selch s’accrochait à la nostalgie, Elidibus n’a même pas cela sur quoi puiser. Au lieu de cela, il reste fiévreusement obsédé par l’achèvement de son travail. Tout ce qu’Elidibus a, c’est son identité de soldat, déterminé à continuer d’avancer malgré l’apparente futilité de la guerre qu’il mène.

À un moment donné, Elidibus donne au joueur un discours typique de méchant «nous ne sommes pas si différents, vous et moi», et digne du titre Reflections in Crystal, Elidibus nous sert de réflexion à bien des égards. Il était un héros choisi et un symbole d’espoir pour les Asciens, comme nous le sommes pour les habitants d’Éorzéa et de Norvrandt. Nous sommes tous les deux motivés par un sens du devoir envers les personnes que nous chérissons, mais les efforts qu’il déploiera pour réaliser ses motivations sont là où sa méchanceté est née. Il n’agit pas par mal, mais croit que tous les moyens sont justifiés tant que son peuple est rétabli. Dans Elidibus, FFXIV demande « que faudrait-il pour faire d’un protagoniste de Final Fantasy le méchant? »

Dans notre bataille finale, son image de soi héroïque prend forme quand il, habilité par les prières volées des peuples à travers les royaumes, prend la forme du «premier salut et dernier espoir de l’humanité», le premier guerrier de la lumière du monde. Maniant une épée et un bouclier et orné d’une armure à cornes bleues et dorées, il apparaît comme une recréation du guerrier léger dans l’art de Yoshitaka Amano pour le Final Fantasy original. Mais les références métatextuelles ne s’arrêtent pas là.

Capture d’écran: Square Enix / Kotaku

Tout au long du combat contre le boss de huit hommes, il convoque les membres du groupe et déploie une arme avec laquelle les joueurs ne sont que trop familiers: les limites. Nous regardons le Guerrier de la Lumière / Elidibus (ou WoLidibus) remplir sa propre jauge de limite encore et encore, nous mettant à l’écart de certaines de nos capacités offensives les plus puissantes. Ces attaques choquantes, le morceau de guitare de Masayoshi Soken et l’excitation collective de mon parti – en particulier lors d’une torsion hallucinante à mi-chemin du combat qui a tellement surpris certaines personnes qu’elles ont heureusement effacé – en ont fait l’un des gameplay les plus passionnants que j’ai ‘ai apprécié dans la mémoire récente.

Au cours de la deuxième phase du combat, WoLidibus libère un limit break ultra-puissant qui ne peut être survécu que si un char utilise le limit break partagé de votre groupe, accordant un fort buff défensif à toute l’équipe. Dans les donjons et les épreuves, l’utilisation du limit break est généralement réservée aux guérisseurs et aux marchands de dégâts, mais ici, son rare utilisation défensive sert un but narratif. Elidibus se bat et se bat pour atteindre son but avec le même désespoir que nous ressentons nous-mêmes, mais il est déconnecté de ce pour quoi il prétend se battre. Il peut penser que nous sommes simplement une force de destruction, mais notre combat contre lui ne peut être gagné qu’en se souvenant que nous avons d’autres personnes que nous devons protéger.

Fin du devoir

À la fin, nous tuons Elidibus et, privé de son pouvoir volé, il retrouve enfin sa vraie personnalité. Dans sa forme réelle, il est réduit à la taille d’un enfant, et enfin capable de se souvenir de ceux qu’il a perdus et pourquoi il s’est battu.

Nous apprenons que lorsque l’étoile a fait face à la destruction, il a fait tout ce qu’il pouvait pour l’empêcher, donnant sa vie pour alimenter le salut de son peuple. Lorsque son peuple est devenu idéologiquement divisé, il s’est séparé de Zodiark dans une tentative de les réconcilier et de les unifier. Emet-Selch a conservé la mémoire de son peuple, mais Elidibus ne pouvait même pas faire cela, sacrifiant chaque partie de lui-même pour ses camarades jusqu’à ce qu’il ne reste plus que sa mission et son nom. Désormais épuisé par son devoir, il pleure, le cœur brisé que malgré tout ce qu’il a donné, ce n’était toujours pas suffisant pour les sauver.

Capture d’écran: Square Enix / Kotaku

Il y avait plusieurs scènes dans ce patch qui m’ont fait pleurer, mais aucune n’est restée avec moi aussi fortement que le décès d’Elidibus. J’entends ses derniers mots répéter dans ma tête: «Reste fort. Gardez la foi. À la fin du devoir, nous nous reverrons. Nous allons. Nous allons. » Alors que son attitude auparavant démentait une confiance résolue, ici sa voix craque «Les pluies ont cessé et nous avons été honorés d’une autre belle journée. Mais vous n’êtes pas ici pour le voir. À une époque où nous sommes nombreux à ne pas pouvoir partager de petits moments avec les personnes qui nous sont chères, je ne peux m’empêcher de faire preuve d’empathie.

Attaque et Dethrone Sad Boy God

Vers la fin de Reflections, le catboy de cristal préféré de tous, G’raha Tia, fait un grand discours sur le fait de voir l’espoir à la racine des actions de chacun, y compris les ennemis que nous avons affrontés. Il postule que c’est la raison pour laquelle nous luttons, et cela est vrai pour Elidibus, Emet-Selch et de nombreux autres antagonistes de FFXIV (à l’exception de Zenos, qui reste un dictateur bishonen scumboy). Les tragédies qu’ils ont subies n’ont jamais l’impression qu’elles visent à justifier leurs actions et leurs objectifs, mais à nous permettre de comprendre ce qui a façonné ceux avec lesquels nous n’avons pas pu éviter les conflits.

En fin de compte, le guerrier de la lumière / des ténèbres embrasse toujours la totalité de ses ennemis et les pleure comme ils le font pour leurs amis déchus, reconnaissant leurs motivations comme profondément humaines. Aussi captivé que je suis par des méchants monstrueux comme Sephiroth et Kefka, il y a du pouvoir et de la beauté à donner aux joueurs un ennemi émotionnellement réalisé qui, bien que capable de dommages indescriptibles, est motivé par plus que la destruction, le mal ou – vous regarde, Final Fantasy VIII – vouloir écraser le temps et l’espace.

Chingy Nea est un écrivain, comédien et ex-petite amie acclamé par la critique basé à Oakland et Los Angeles.