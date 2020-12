Laura Bailey a remporté la meilleure performance de l’année aux Game Awards 2020 pour cette performance.

Cela fait six mois que The Last of Us: Part II est sorti. Beaucoup de temps pour les joueurs PS4 pour goûter et se reposer l’aventure de Le chien méchant. Même ainsi, il est indéniable que le récit de ce titre génère encore une grande disparité d’opinions dans les réseaux aujourd’hui, notamment autour Personnage d’Abby. Et maintenant, avant la fin de l’année, l’actrice Laura Bailey Dans une interview pour Game Informer, il passe en revue son expérience en jouant ce personnage et en apprenant à connaître les réactions des gens.

Bien sûr, nous vous recommandons de ne pas visiter la source originale si vous n’avez pas terminé le jeu, car il contient des SPOILERS à propos de l’intrigue de The Last of Us 2. Bien sûr, les déclarations que nous reproduisons ci-dessous sont exemptes de butin, vous pouvez donc rester calme.

“Je savais qu’il allait y avoir une réaction contre lui, bien sûr,” commence Bailey. “Je savais que j’allais avoir de la haine. Je n’avais pas anticipé dans quelle mesure “en référence aux attaques et commentaires sur les réseaux proches de la première du jeu. En cela, Bailey estime que les fuites de l’histoire de TLOU 2 avant la première du jeu ont alimenté cette situation, avec des personnes J’étais déjà prêt à détester Abby sans jamais avoir joué le jeu. “C’était comme une tempête parfaite. Je pense que les fuites ont beaucoup à voir avec cela.”

Je savais que j’allais avoir de la haine. Je n’avais pas prévu à quel niveau Laura Bailey“Si votre première expérience avec ça aurait été dans le jeuet puis vous avez continué à avancer, vous auriez eu cette croissance et cette compréhension “, dit l’actrice américaine.” Mais les fuites sont apparues quelques mois plus tôt; vous aviez des gens qui créaient des barrières, qui montaient déjà ses murs avant que je puisse comprendre l’histoire d’Abby, et c’est pourquoi beaucoup de gens n’ont jamais réussi à le faire. »Malgré la polémique suscitée par certains joueurs, l’actrice considère Abby comme l’un des meilleurs rôles qu’elle a joué à ce jour.

“C’était un rôle difficile, mais je pense que c’est une histoire incroyable, et je pense qu’Abby est juste l’un des personnages les plus étonnants Je n’ai jamais joué auparavant », déclare Laura Bailey, dont le CV va de Deus Ex: Invisible War à son rôle de Kait Díaz dans Gears 5. Nous vous rappelons que la dernière aventure de Naughty Dog a été la gagnante du GOTY 2020 aux Game Awards, où Bailey elle-même a pris le prix de la meilleure performance pour ce rôle. Si vous ne l’avez pas encore joué, voici l’analyse de The Last of Us 2.

Plus d’informations sur: The Last of Us 2, Naughty Dog et Laura Bailey.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');