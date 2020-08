Capture d’écran: Horizon Zero Dawn

J’ai eu un nouveau PC il y a quelques semaines, avec un nouveau moniteur. C’est mon premier nouvel achat de PC depuis 2015 (je préfère acheter de toutes nouvelles versions plutôt que des mises à niveau continues), et comme je n’ai jamais eu de PS4 Pro ou de Xbox One X, c’est ma première semaine à profiter de jeux vidéo 4K. Et laissez-moi vous dire qu’une chose m’a plus impressionné que toute autre chose: les roches.

Je veux dire, tout ce qui concerne mon PC plus rapide et mon écran plus grand m’a impressionné, du lancer de rayons au DLSS, ce que je pense toujours être une sorte de sorcellerie. Mais ce sont les rochers – les grandes falaises et les montagnes en particulier – qui ont eu le plus grand impact?

Pendant toute ma vie de joueur, les rochers, les montagnes et les falaises ont juste … été là. Une partie de l’arrière-plan, quelque chose de brun ou de gris, fait d’un tas de polygones et quelque chose que je devrais probablement escalader ou marcher.

Skyrim est un bon exemple de roches qui sont partout mais qui ne font qu’une partie de l’arrière-plan. Regarde ça:

Capture d’écran: The Elder Scrolls V: Skyrim

G / O Media peut obtenir une commission

Ce sont des pierres, je suppose? Et c’est techniquement une montagne? Il peut également s’agir d’un gâteau d’anniversaire pour enfants effondré ou d’un tas de charbon de bois pour barbecue. Je sais que c’est une montagne, surtout dans le contexte du jeu, mais ce n’est pas vraiment une montagne.

Maintenant, regardez ceci:

Capture d’écran: Horizon Zero Dawn

Ou ca:

Capture d’écran: Red Dead Redemption 2

Ou ca:

Ce sont des putains de roches.

Jouer en 4K et regarder vers l’horizon ressemble à ces vidéos YouTube réconfortantes où un bébé met une paire de lunettes et voit pour la première fois, seulement je suis le bébé et je pleure sur une montagne haute fidélité. gamme, pas le visage de ma mère.

Je ne sais pas pourquoi ce sont les rochers, plus que les gens, les bâtiments ou les arbres, qui m’ont rendu si reconnaissant, mais je pense que c’est l’immense fossé entre le fait que je n’y ai jamais vraiment prêté attention auparavant à des résolutions inférieures, mais maintenant qu’ils sont si pleins de détails que je ne peux regarder nulle part ailleurs.

Ils sont passés d’obstacles ternes à tout un écosystème visuel, plein de petites surfaces escarpées et de lignes dramatiques, cuisant à merveille au soleil couchant, habillés à neuf de légères poussières de neige.

Pour mémoire, je ne suis pas un «gars des roches», un géologue en fauteuil ou un alpiniste. Je ne suis même pas un randonneur en montagne, donc rien de tout cela ne vient d’un endroit où je suis déjà un peu dans les rochers, les collines, les montagnes ou les fjords. Je pense simplement qu’ils ont l’air vraiment cool en 4K, et je suis heureux qu’une amélioration de la résolution ait fait une si grande différence par rapport à quelque chose de si banal auparavant.