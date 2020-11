Il n’y a pas de détails sur son possible double rôle en tant que Dr Halsey, concepteur de cette IA.

Si vous tenez à jour l’actualité de la saga Halo, vous saurez que la société de production Afficher l’heure essaie de faire une réalité depuis des années Serie télévisée basé sur l’univers de science-fiction de Microsoft. Tout indique que nous pourrons le voir en 2021, mais comme pour beaucoup d’autres œuvres cinématographiques avec de vrais acteurs, tous les visages ne seront pas ceux que nous avions en tête. Sans aller plus loin, le portail IGN rapporte les changements pour un certain personnage clé: Cortana.

L’IA qui accompagne le Master Chief en tant qu’assistant dans ses aventures – on se souvient que la série se déroule dans le conflit entre l’UNSC et le Covenant, donc elle ne suit pas la ligne actuelle – allait être jouée par l’actrice Natascha McElhone, mais en raison aux événements imprévus causés par la pandémie, il sera enfin remplacé par Jen Taylor: ni plus ni moins que la cintreuse de Cortana dans les jeux vidéo originaux (on ne sait pas si nous le verrons en personne ou à travers un modèle CGI). Un changement passionnant pour de nombreux fans, mais qui soulève également une question.

Que dire de la Dr Halsey? Taylor ne donnera pas vie au personnage qui a conçu Cortana à son image et à sa ressemblance, comme McElhone allait le faire; il sera donc nécessaire de voir comment est la distribution. Pour l’instant, nous savons que parmi les autres acteurs figurent Pablo Schreiber dans le rôle de John-117, David Sapani dans le rôle de Jacob Reyes et Olive Gray dans le rôle de sa fille, Miranda Reyes; Bokeem Woodbine en tant qu’insurrectionniste Spartan Soren-066 (de Halo: Evolutions), Shabana Azmi en tant qu’amiral Margaret Parangosky et en tant que nouveaux personnages Spartan, Bentley Kalu, Natasha Culzac et Kate Kennedy.

Si nous nous en tenons aux jeux vidéo, le prochain épisode de la saga est bien sûr Halo Infinite, qui a laissé le conflit d’origine derrière nous pour nous emmener explorer l’anneau Zeta gouverné par Escharum et ses parias. Il a été initialement conçu comme le titre de lancement de la Xbox Series X, mais après avoir subi un retard, les fans attendent maintenant plus de nouvelles de Microsoft et de 343 Industries, une équipe qui complétera l’extraordinaire Master Chief Collection sur PC ce mois-ci. de novembre.

