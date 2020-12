Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 14:56

Malheureusement, il a été révélé que Jeremy Bulloch, Acteur britannique chargé de donner vie à Boba Fett lors de la trilogie Star Wars originale, est décédé à l’âge de 75 ans.

Cette information a été révélée par Daniel Logan, qui jouait un jeune Boba Fett dans Star Wars: Attack of the Clones. Pour le moment, la cause du décès n’a pas été partagée. Voici ce que Logan a commenté:

«Cela m’amène aux larmes d’annoncer que Jeremy Bulloch est décédé. Repose en paix, légende. Je n’oublierai jamais tout ce que vous m’avez appris. Je t’aimerais pour toujours. Les conventions ne seront pas les mêmes sans vous. Que la force t’accompagne”.

Bulloch est né à Market Harborough, en Angleterre, en 1945. À l’âge de 17 ans, il a commencé sa carrière dans la comédie musicale Summer Holiday. Au cours des années 70, l’acteur avait une grande présence à la télévision britannique, apparaissant dans des émissions telles que Doctor Who et Robin of Sherwood, ainsi que dans plusieurs films de James Bond.

Cependant, ce n’est qu’en 1980 que Bulloch portait l’armure emblématique de Boba Fett dans L’Empire contre-attaque, et a donné vie à l’un des personnages les plus aimés de la série. L’acteur était aimé des fans, avec lesquels il a interagi passionnément jusqu’à il y a deux ans, lorsqu’il a annoncé qu’il ne pourrait plus assister à des conventions.

Repose en paix.

