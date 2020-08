Une nouvelle bande-annonce pour WWE Battlegrounds de 2K a été publiée, qui révèle que Jerry Lawler et Mauro Ranallo seront les voix du jeu. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous, qui présente Ranallo et Lawler. Le bagarreur de la WWE de style arcade devrait sortir le 18 septembre et est disponible en précommande dans les formats numériques et chez les détaillants participants.

Le jeu marque les débuts du jeu vidéo WWE 2K de Ranallo. La remorque est décrite comme suit:

Dans «Clash of the Eras», le commentateur du Hall of Fame de la WWE Jerry «The King» Lawler applaudit la liste des WWE Battlegrounds de WWE Legends – tels que Undertaker, Mankind, Beth Phoenix et les Bella Twins – alors qu’ils s’affrontent dans des matchs fantastiques contre plusieurs des superstars de la WWE les plus populaires d’aujourd’hui, notamment Roman Reigns, Drew McIntyre, Bayley, Sasha Banks, Finn Bálor et plus encore. Alors que Lawler montre son allégeance, il est rejoint dans la bande-annonce par le célèbre diffuseur sportif et de la WWE NXT, Mauro Ranallo, qui fera ses débuts dans le jeu WWE 2K en tant que membre de l’équipe de commentaires de WWE 2K Battlegrounds.