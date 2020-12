Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Witcher est devenu l’une des franchises les plus importantes et primées de l’industrie au fil des ans. Si vous n’avez pas eu la chance d’en profiter, vous serez heureux de savoir que CD Projekt RED offre le premier opus de la franchise pour PC.

Le cadeau en question est une copie de The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut, un titre qui intègre quelques améliorations dans la mécanique du jeu, du nouveau contenu et divers extras numériques, tels que la bande originale et un guide officiel.

Si vous souhaitez commencer votre aventure dans le monde de Geralt de Rivia, sachez que la promotion est maintenant disponible. Il vous suffit de répondre à une seule exigence liée à GOG pour obtenir votre copie gratuitement.

Voici comment obtenir gratuitement The Witcher: Enhanced Edition pour PC

Tout ce que vous devez faire pour obtenir une copie gratuite de The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut est d’être un utilisateur de GOG Galaxy. Au cas où vous ne le sauriez pas, voici le client CD Projekt RED pour PC.

L’application vous permet de gérer vos jeux depuis GOG et d’autres plates-formes majeures, comme Steam et Epic Games Store, le tout à partir d’un seul endroit. Tous les utilisateurs qui installent ou mettent à jour le client recevront gratuitement la première aventure de Geralt de Rivia.

Si vous n’avez pas encore GOG Galaxy, vous pouvez le télécharger et l’installer à partir de ce lien. Une fois connecté, vous verrez une bannière dans la section “Récents” et de là, vous pourrez recevoir le cadeau. The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut apparaîtra automatiquement dans votre compte après une courte attente.

Cliquez sur le bouton cadeau si vous acceptez de recevoir des nouvelles, des mises à jour et des offres de GOG. Après un certain temps, le jeu apparaîtra dans votre bibliothèque de jeux au sein de l’application et dans votre collection GOG », explique CD Projekt RED.

# Cyberpunk2077 approche à grands pas, mais vous avez hâte de vous lancer dans une grande aventure? Restez en contact avec nous et obtenez une copie gratuite de The Witcher: Enhanced Edition dans GOG GALAXY! 💜 Plus d’infos 👉 https://t.co/MXYF51bpLu Téléchargez ici 👉 https://t.co/aZZHMpb6dL pic.twitter.com/3pcggZcBlV – GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) 4 décembre 2020

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas voir l’annonce de promotion dans GOG Galaxy, nous vous recommandons d’être patient et de redémarrer l’application. Vérifiez également si vous n’avez pas encore obtenu le titre gratuitement. L’entreprise n’a pas divulgué de date limite pour obtenir le cadeau.

The Witcher: Wild Hunt est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X en 2021. Visitez ce lien si vous voulez en savoir plus sur la franchise de jeux vidéo et la série Netflix.