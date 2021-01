Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bonnes nouvelles! Si vous n’avez rien à jouer ce week-end, nous avons déjà la solution pour vous. Ce qui se passe, c’est qu’ils donnent un titre de stratégie galactique pour PC.

Comme vous pouvez l’imaginer, nous parlons du nouveau cadeau de l’Epic Game Store. Tout comme nous vous l’avons informé la semaine dernière, il s’agit de Galactic Civilizations III, un jeu de stratégie 4X dans lequel votre mission sera de faire prospérer une civilisation spatiale.

Pour obtenir ce jeu, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à Epic Games Store et de cliquer ici. Là, vous devez appuyer sur le bouton qui dit «Obtenir» et terminer le processus d’achat. Une fois que vous l’avez fait, il vous suffit d’aller sur le client Epic pour le télécharger.

Veuillez noter que cette promotion ne sera disponible que du 21 au 28 janvier. Par conséquent, nous vous recommandons de profiter de la promotion dès que possible.

🚀 GRATUIT CETTE SEMAINE 🚀 Galactic Civilizations III, l’un des plus grands jeux de stratégie 4X jamais créés! Comment allez-vous gouverner votre galaxie? Https: //t.co/jwU5xwJUlx pic.twitter.com/LCN2goiusp – Epic Games Store (@EpicGames) 21 janvier 2021

Qu’est-ce que Galactic Civilizations III?

Comme nous vous l’avons déjà dit, Galactic Civilizations III est un jeu de stratégie 4X au tour par tour. Vous y avez pour mission d’entrer dans l’espace et de faire prospérer votre civilisation galactique sous différents aspects. Ceci pour pouvoir coloniser d’autres civilisations et dominer toute la galaxie.

«Recherchez de nouvelles technologies, concevez des vaisseaux spatiaux et colonisez de nouveaux mondes face à des menaces et surmontez des défis de mystérieuses nouvelles origines. Négociez des traités et accords commerciaux, menez des guerres, espionnez vos ennemis et faites la promotion de vos meilleurs citoyens », explique la description officielle du jeu. “Et quand vous avez terminé, rejouez l’une des nombreuses civilisations extraterrestres incluses, chacune avec sa propre histoire, son arbre technologique, ses composants de vaisseau et plus encore.”

Avec tout ce qui précède, nous imaginons que vous pouvez déjà deviner que Galactic Civilizations III est un projet similaire aux sagas populaires comme Civilization. Donc, si vous aimez les jeux de ce type, nous vous recommandons de profiter de cette promotion.

Nous connaissons déjà le prochain cadeau de l’Epic Games Store

Une autre nouvelle est qu’il a déjà été révélé quel sera le prochain cadeau de l’Epic Games Store. Il s’agit de Dandaria: Trials of Fear Edition.

Au cas où vous n’en auriez jamais entendu parler, nous vous disons qu’il s’agit d’un jeu de plateforme 2D avec le style metroidvania. Dans celui-ci, vous devrez explorer un monde plein de mystères.

Dandaria: Trials of Fear Edition. Il sera disponible gratuitement à partir du 28 janvier. Nous vous informerons lorsque vous pourrez le télécharger gratuitement.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces cadeaux? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture de jeux sur PC.