Epic Games a décidé de clôturer l’année avec une saison d’offres et de nombreux cadeaux pour les utilisateurs de sa boutique de jeux PC. Au cas où vous ne le sauriez pas, la société vous offrira un total de 15 titres qui seront disponibles individuellement pendant 24 heures.

Grâce à cette promotion attractive, les joueurs pouvaient désormais obtenir des titres gratuits tels que Cities: Skylines et Oddworld: New ‘n’ Tasty. Les cadeaux continuent, les utilisateurs du magasin peuvent désormais réclamer un autre jeu gratuit.

Epic Games a décidé à cette occasion de donner un indie populaire avec des éléments de survie: The Long Dark. Nous vous recommandons de le réclamer le plus tôt possible, car il sera disponible jusqu’à demain, à 10h00, heure de Mexico.

Vous pouvez donc obtenir gratuitement The Long Dark pour PC

Au cas où vous ne le sauriez pas, The Long Dark est un jeu indépendant développé par Hinterland Studio. Le titre vous emmènera dans une région enneigée pleine de risques naturels. Vous devrez tout mettre en œuvre pour survivre aux conséquences d’un accident géomagnétique.

Le titre propose une campagne d’épisodes où vous apprendrez l’histoire de Will Mackenzie, qui est à la dérive dans le nord du Canada après un accident d’avion. D’autre part, le jeu propose un mode de survie stimulant.

Si le concept attire votre attention et que vous voulez une copie gratuite de The Long Dark, visitez simplement la boutique Epic Games, accédez à la section des jeux gratuits et réclamez le jeu. Vous pouvez également accéder directement à la page de titre et l’ajouter à votre compte.

“The Long Dark offre une expérience d’exploration et de survie qui met les joueurs au défi de penser par eux-mêmes dans des territoires froids et sauvages à la suite d’une catastrophe géomagnétique”, lit-on dans la description du titre.

Découvrez les conséquences d’une catastrophe géomagnétique. Ici dans The Long Dark, il n’y a que vous, le froid et toutes les menaces que Dame Nature peut rassembler – disponible GRATUITEMENT jusqu’au 20 décembre (11 h 00, heure de l’Est). Revenez demain pour votre prochain cadeau! 🪓 https://t.co/uF9h2oYdgJ pic.twitter.com/2LqZfwPi1C – Epic Games Store (@EpicGames) 19 décembre 2020

Comme nous l’avons mentionné, la promotion sera disponible pour une durée limitée. Epic Games a invité les joueurs à jeter un autre regard sur le magasin demain, car il y aura un autre cadeau pour leurs comptes.

