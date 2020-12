Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games continue de gâter toute sa communauté avec des cadeaux de Noël. Après avoir offert Ctiies: Skylines pendant 24 heures, le magasin offre maintenant des copies d’une autre aventure pour PC.

Voici Oddworld: New ‘n’ Tasty, un jeu que vous pouvez maintenant télécharger gratuitement sur Epic Games Store. Pour l’obtenir, il vous suffit de vous connecter au magasin; cliquez ici et terminez le processus d’achat. Avec cela, le jeu fera partie de votre collection et vous pourrez le télécharger quand vous le souhaitez.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Il est important de préciser que cette promotion ne sera disponible que pour une durée limitée. Si vous voulez en profiter, vous avez jusqu’à 10h00 demain, samedi 20 décembre, pour le faire. Sinon, vous vous en passerez.

Nous vous rappelons qu’Epic Games distribuera des jeux tous les jours pour le reste de l’année. Nous vous recommandons donc de rester à l’écoute pour voir quels autres cadeaux vous pouvez recevoir.

Qu’est-ce que Oddworld: New ‘n’ Tasty?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Oddworld: New ‘n’ Tasty est un remake d’Oddworld, une aventure à défilement latéral. Vous y contrôlerez Be, un polisseur de sol d’une usine de transformation de viande. Un jour, il découvre le plan secret de son patron et cherche à l’arrêter.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Vous pouvez donc obtenir 200 MXN à dépenser sur des jeux PC

«Abe doit sauver sa propre peau des hachoirs, mais son évasion de la ferme de viande n’est que le début de son odyssée. Abe devra affronter de nombreux dangers dans son aventure pour découvrir son destin.

Créé à partir de zéro. Profitez du jeu original Oddworld, avec des graphismes fabuleux et plus de jouabilité grâce à la technologie de dernière génération », dit la description officielle d’Oddworld.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette promotion? Allez-vous profiter du cadeau? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur Epic Games Store.