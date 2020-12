Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games Store continue de gâter sa communauté avec des cadeaux de Noël. Dans le cadre de sa promotion de fin d’année, l’entreprise livre déjà son quatrième cadeau, qui ne sera disponible que pour une durée limitée.

Ce qui se passe, c’est que Epic Games Store offre déjà Defense Grid: The Awakening. Les joueurs qui souhaitent obtenir ce titre doivent simplement se connecter au magasin; suivez ce lien et terminez le processus d’achat. Avec cela prêt, ils peuvent télécharger le jeu à partir du client Epic Games Store.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Nous vous rappelons que cette promotion ne sera disponible que pour une durée limitée. Vous avez donc jusqu’à 10h00 demain, le 21 décembre, pour l’ajouter à votre collection. Si vous ne le faites pas dans cette fenêtre de temps, vous manquerez de votre copie de Defense Grid: The Awakening.

Qu’est-ce que Defense Grid: The Awakening?

Defense Grid: The Awakening est un jeu de style tower defense. Cela signifie que vous y combattrez une heure d’ennemis qui envahissent votre territoire. La façon dont vous l’arrêterez est de construire des tours de fortification qui gardent votre base.

«Defense Grid: The Awakening est le jeu de tower defense ultime qui attirera l’attention des joueurs de tous niveaux. Une horde d’ennemis envahit le territoire et le joueur doit les arrêter en construisant stratégiquement des tours de fortification autour de la base. Les commandes sont intuitives et les mécanismes de jeu profonds: les attaques spéciales et les propriétés de chaque tour se combinent pour obtenir différentes manières de remporter la victoire », explique la description officielle du jeu.

Il convient de mentionner que, bien qu’il ait fait ses débuts en 2008, Defense Grid: The Awakening s’avère être un jeu plébiscité par la critique et les joueurs. Pour cette raison, il vaut la peine de l’ajouter à votre collection et de l’essayer.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Epic Games Store.