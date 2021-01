Les fans de la saga Animal Crossing ont attendu longtemps avant de pouvoir goûter et prendre le contrôle de leur propre île dans Animal Crossing: New Horizons. Et c’est que depuis qu’Animal Crossing: New Leaf a été mis en vente sur Nintendo 3DS en novembre 2012, près de huit ans se sont écoulés jusqu’à ce que nous voyions un nouveau titre principal dans la saga. Et pour aggraver les choses, cette attente a été prolongée avec le report jusqu’en mars 2020 d’Animal Crossing: New Horizons, car il était prévu de partir pour la fin de 2019. Cependant, il semble que l’attente en valait la peine, laissant un titre soigné rond. Il suffit de voir les ventes du dernier titre des villageois, qui est imparable. Nous avons récemment appris qu’il est devenu le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch (sinon déjà le premier), et qu’il s’est glissé dans le TOP 10 des titres les plus vendus au Royaume-Uni en 2020.

Le pays gaulois se rend à Animal Crossing: New Horizons

Et c’est cela en parlant de ventes, selon l’analyste commercial français, Oscar Lemaire, Animal Crossing: New Horizons est devenu le jeu le plus vendu de 2020 en France. C’est tout un jalon, puisque depuis 2008 avec Mario Kart Wii, aucun titre Nintendo ne figurait sur cette liste. Il faut également noter que c’est la première fois en 7 ans que ce poste n’est pas occupé par un FIFA, ainsi que la première fois en 12 ans qu’il ne s’agit pas d’un COD, FIFA ou GTA.

Ci-dessous nous vous montrons la liste des jeux les plus vendus de 1997 à 2000 dans le pays gaulois:

1997 – Tomb Raider 2

1998 – Gran Turismo

1999 – Gran Turismo

2000 – Pokémon Jaune

2001 – Pokémon Argent

2002 – Harry Potter

2003 – Les Sims

2004 – Grand Theft Auto: San Andreas

2005 – Pro Evolution Soccer 5

2006 – Pro Evolution Soccer 6

2007 – Pro Evolution Soccer 2008

2008 – Mario Kart Wii

2009 – Call of Duty: Modern Warfare 2

2010 – Call of Duty: Black Ops

2011 – Call of Duty: Modern Warfare 3

2012 – Call of Duty: Black Ops 2

2013 – Grand Theft Auto V

2014 – FIFA 15

2015 – FIFA 16

2016 – FIFA 17

2017 – FIFA 18

2018 – FIFA 19

2019 – FIFA 20

2020 – Animal Crossing: Nouveaux horizons

