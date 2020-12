Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Obsidian Entertainment est l’un des studios de RPG par excellence. C’est pourquoi il est frappant qu’il donne 2 de ses meilleurs jeux de la dernière décennie.

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store a préparé des cadeaux pour tous les joueurs. La semaine prochaine, le magasin proposera une paire de RPG PC avec lesquels Paradox Interactive et Obsidian Entertainment ont séduit le monde.

Le premier d’entre eux est Pillars of Eternity, un RPG acclamé qui vous emmènera dans une aventure inoubliable où vos décisions seront très importantes. Il est à noter qu’il s’agit de l’édition définitive, qui comprend tout son contenu téléchargeable et des extras numériques tels que la bande originale numérique, un livre numérique, un roman et plus encore.

Le deuxième cadeau sera Tyranny: Gold Edition. Ce jeu est un RPG dans lequel vous visiterez un monde dévasté par la guerre et où vous serez un soldat de haut rang d’un dieu tyran. Cette version comprend tout le contenu téléchargeable de la version originale.

Quand cette promotion sera-t-elle disponible?

Cela semble certainement bon, non? C’est pourquoi la question est de savoir quand vous pouvez les télécharger et comment vous pouvez les obtenir.

Selon Epic Games, la promotion sera disponible du 10 au 18 décembre 2020. Pour en profiter, vous devez visiter les liens suivants une fois la promotion activée:

Lorsque vous visitez chacun de ces liens, vous devrez terminer le processus d’achat afin que les RPG soient dans votre collection. Une fois que cela est fait, vous devrez simplement les télécharger à partir du client Epic Games Store.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces promotions? Êtes-vous impatient de télécharger ces jeux? Dites le nous dans les commentaires.

