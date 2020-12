Cela fait un certain temps que le Big N a cessé de proposer des mises à jour régulières concernant les titres de NES et SNES qui sont disponibles gratuitement pour tous les joueurs abonnés à Nintendo Switch en ligne. Cependant, cela ne signifie pas que de nouveaux titres ne rejoindront pas la liste de temps en temps, et maintenant il a été révélé ce que le titres qui arriveront ce même mois de décembre 2020 Et quel jour exact vont-ils le faire, afin de revivre une autre aventure classique à laquelle nous pourrions consacrer leurs bonnes heures dans le passé.

Les prochains titres NES et SNES arrivent sur Nintendo Switch Online

Jeux SNES:

Donkey Kong Country 3: le double problème de Dixie Kong! Le facteur d’allumage Super Valis IV Tuff e Nuff

Si nous sommes fans d’aventures classiques, alors nous avons de la chance, comme le prochain 18 décembre 2020 Nous recevrons plusieurs nouveaux titres NES et SNES, tant que nous serons abonnés à Nintendo Switch Online. Ainsi, la première console de salon du Big N ne recevra qu’un seul titre, tandis que son successeur en recevra un total de 4, soit quelques heures pour consacrer notre temps (notamment à un certain Donkey Kong qui, bien sûr, il y en avait beaucoup qui attendaient).

Par conséquent, si nous voulons jouer à tous ces titres, il suffit d’attendre quelques jours de plus qu’ils soient ajoutés à la bibliothèque de ceux qui sont déjà disponibles dans les différentes applications qui peuvent être téléchargées gratuitement lorsqu’ils sont abonnés de Nintendo Switch Online . Et vous, jouez-vous habituellement à ces jeux classiques ou, au contraire, faites-vous partie de ceux qui, bien qu’ils soient abonnés au service en ligne, n’ont même pas téléchargé les applications?

