Comme rapporté par Nintendo Life plus tôt cette semaine, l’utilisateur de Resetera Link83 a repéré un dépôt FCC pour un contrôleur SNES Nintendo Switch. Cela semble similaire au contrôleur NES Nintendo Switch disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online. Par conséquent, il semble probable que nous pourrions obtenir un nouveau contrôleur SNES et des jeux SNES sur la Nintendo Switch.

Mise à jour: Nintendo a annoncé le “Système de divertissement Super Nintendo – Nintendo Switch Online»Service pour les abonnés Nintendo Switch Online le 4 septembre sur Nintendo Direct.

La possibilité de jeux SNES sur Switch a été discutée à plusieurs reprises car il s’agit d’une prochaine étape logique après le Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online Service. En outre, les mineurs de données ont déjà signalé avoir trouvé du code faisant allusion aux jeux SNES sur l’application en ligne Nintendo Switch.

D’ailleurs, comme l’a souligné Nintendo Life, le service est sur le point d’avoir un an le 18 septembre. Ainsi, de nombreux utilisateurs devront décider de conserver leurs abonnements ou de se désinscrire. Et avec tant de controverses autour du service, il est logique que Nintendo donne une fonctionnalité supplémentaire pour garder ses utilisateurs.

Quels jeux SNES verrions-nous?

La liste des jeux NES dans le Switch n’a cessé d’augmenter depuis le lancement du service. Désormais, le service propose plus de 20 jeux et des éditions spéciales. Il est donc logique que nous voyions un traitement similaire aux jeux SNES. (En supposant que les jeux SNES arrivent au service).

De plus, nous pouvons avoir une idée des jeux qui pourraient arriver au service au début en consultant le rapport des mineurs de données. La liste comprend des classiques SNES comme Super Mario Kart, Star Fox, Kirby Super Star, etc. Plus des favoris personnels comme Super Metroid et Super Mario World et Super Mario World 2.

Voici la liste complète pour votre commodité: (Merci à Nintendo Life)

Super footballLa légende de Zelda: un lien vers le passéCrête du démonSuper Mario World 2: l’île de YoshiStunt Race FXCours de rêve de KirbyPop’n TwinbeeContra III: Les guerres extraterrestresKirby Super StarSuper Ghouls ‘n GhostsKirby’s Dream Land 3Super metroidMonde Super MarioPilotwingsF-ZERORenard étoilé 2Super coup de poing !!La légende du ninja mystiqueSuper Mario All-StarsSouffle de feu II

Surtout, on peut souligner la présence de Star Fox 2. Star Fox 2 vient de sortir dans l’ouest via la console classique SNES. Donc, cela pourrait être formidable d’avoir la possibilité de jouer sans acquérir de nouveau matériel. En même temps et à notre grande tristesse, Earthbound ne se trouve pas sur la liste. Si ce sont les jeux disponibles sur le service, nous espérons les obtenir à l’avenir.

La ligne du bas

Il est extrêmement probable que nous verrons bientôt des jeux SNES sur le Switch. Bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmation, il est logique que cela se produise. En fait, Nintendo a récemment commencé à promouvoir l’offre spéciale des contrôleurs NES dans l’application. Ce n’est peut-être pas lié, mais cela a sûrement attiré mon attention.

Nintendo nous rappelle les manettes NES pour Nintendo Switch

Alors qu’est-ce que tu en penses? Souhaitez-vous voir ces jeux sur la Nintendo Switch? Y a-t-il un autre jeu SNES que vous pourriez souhaiter? (À part Earthbound, bien sûr. Parce que vous voulez vraiment Earthbound). Êtes-vous intéressé par les contrôleurs?

