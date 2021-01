Avec le sexe de monde ouvert et le pseudo MMO En tant que grands protagonistes ces dernières années, il est de plus en plus difficile de terminer un jeu vidéo. Malgré cela, dans les magasins, nous pouvons également trouver des œuvres courtes mais de haute qualité, qui ne durent pas plus de quelques après-midi.

Avec Senuas Saga: Hellblade 2 À l’horizon, nous ne pouvons pas penser à une meilleure occasion que de recommander le premier opus de Ninja Theory, Hellblade. On parle d’un jeu à mi-chemin entre l’action et les énigmes, qui nous mènera compléter environ 6 ou 7 heures. Une expérience courte mais intense grâce à sa puissante section narrative et sonore.

Bien que son point fort soit le mode multijoueur, Call of Duty a également beaucoup à dire sur sa campagne solo. Guerre moderne, une livraison lancée en 2019, nous a donné l’une des meilleures histoires de la franchise. Son histoire préserve toute la crudité et les moments spectaculaires des films de guerre.

Call of Duty: Guerre moderne | Activision

Ce n’est pas un hasard si Ce qui reste d’Edith Finch être l’un des jeux les mieux notés de ces dernières années. Cette aventure qui nage entre le simulateur de marche et l’aventure graphique, nous invite à découvrir le mystère qui se cache dans une maison familiale que nous reviendrons des années plus tard. Mystère et petits indices de terreur se rejoignent dans cette histoire dans laquelle nous pouvons finir à peu près 5 heures.

Rien de mieux pour profiter en bonne compagnie que Une sortie, une aventure linéaire avec une bonne intrigue qui nous mettra dans la peau de deux prisonniers qui doivent s’échapper d’une prison. La bonne gestion des situations et de la communication sera indispensable pour sortir indemne de l’aventure. C’est un jeu parfait pour finir en quelques heures, nous laissant également un bon goût à la fin.