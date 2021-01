Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Avant que la pandémie ne commence à se propager dans le monde entier, Sonic: The Movie, le film le plus rentable sur divers marchés, a fait ses débuts. Décidément, ce film était le plus important non seulement dans le secteur du jeu vidéo, car il montrait que des adaptations favorables pouvaient être apportées, ce que nous pouvions également voir dans POKÉMON: Détective Pikachu. Ce qui est attrayant dans le film, c’est qu’il aurait un excellent casting et l’un des principaux acteurs serait l’acteur Jim Carrey (Le Grinch, Un couple d’idiots).

Pour beaucoup, ce qui ressortait le plus dans le film Sonic était l’interprétation de Jim Carrey du Dr Eggman ou de Robotnik et précisément sa performance vient d’être reconnue par la Critics Choice Association dans ses plus récents Critics Choice Super Awards.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sonic: The Movie a été le plus d’argent généré au box-office au Mexique en 2020.

Vous pensez vraiment que nous n’entrerions pas dans celui-ci? #SonicOnRobotnik #MyElf pic.twitter.com/aFFyIDmCxI – Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) 10 décembre 2020

Pour les critiques, Jim Carrey en Robotnik était le meilleur méchant d’un film

L’organisation a annoncé que parmi les films récompensés figurait Sonic: The Movie pour la performance de Carrey, qui a remporté le prix du meilleur méchant dans un film. Ce sont les seuls Super Awards que la société Paramount Pictures a remportés cette année.

Les films de Palm Springs et Soul ont été les films les plus récompensés, avec 3 prix chacun, tandis que The Boys a remporté 4 prix, ce qui en fait la production la plus récompensée. Vous pouvez trouver une liste de toutes les productions primées sur cette page.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous informons que la Critics Choice Association est la plus grande organisation de critiques de films aux États-Unis et au Canada, car elle est composée de plus de 400 critiques appartenant à des médias spécialisés ou à des sites de l’industrie cinématographique. , télévision, contenu en streaming.

Trouver: Jim Carrey a reconnu que la refonte de Sonic était une bonne chose pour le film.

Il est le meilleur des pires. Félicitations à notre Dr Robotnik, @JimCarrey, pour avoir remporté le prix du meilleur film méchant au @CriticsChoice #SuperAwards! pic.twitter.com/c5JkyBWIzX – Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) 11 janvier 2021

Que pensez-vous du prix remporté par Jim Carrey? Avez-vous aimé son interprétation du docteur Robotnik? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous avez aimé le film Sonic, alors vous devez être très excité car ils ont déjà confirmé qu’ils travaillaient sur une suite, il est donc très probable que Jim Carrey reviendra. De même, il est également possible que les souhaits des fans soient exaucés et que non seulement Knuckles y apparaisse, mais qu’il ait également la voix de The Rock. De plus, tout semble indiquer qu’une nouvelle série animée Sonic arrivera sur Netflix. Si vous souhaitez en savoir plus sur Sonic the Hedgehog, nous vous invitons à visiter cette page.

