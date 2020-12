Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 18:42

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, est d’origine britannique, cependant, après avoir passé plus de deux décennies dans une entreprise japonaise, il est évident qu’il a déjà réussi à en apprendre un peu plus sur leur langue. Dans cette vidéo du récent Récompenses des partenaires PlayStation, l’exécutif s’adresse au public en japonais, et ne le parle pas mal.

Quant aux récompenses en tant que telles, qui reconnaissent principalement les chiffres de vente et les réalisations moins critiques, Remake de Final Fantasy VII, eFootball PES 2020 et Dragon Ball Z: Kakarot ils ont remporté les grands prix pour avoir réalisé les meilleures ventes mondiales en octobre 2019 et septembre 2020. D’autre part, Black Desert, Final Fantasy XIV, Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, Nioh 2, Persona 5 Royal, Resident Evil 3 et Yakuza: Like a Dragon ils ont ramené plusieurs Prix ​​des partenaires.

Pendant, Légendes Apex a été reconnu pour sa grande performance dans Japon, Y Échouement mortel pour sa grande performance en Occident.

La source: Blog PlayStation

