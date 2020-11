Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le modèle des exclusivités dans les jeux vidéo ne suffit pas, à lui seul, à maintenir un environnement financier sain pour une console et on sait que le pari porte sur différentes façons de générer des revenus, dont beaucoup proviennent de titres tiers à succès. qui établissent et entretiennent une base économique saine. C’est précisément ce qui permet une plus grande confiance dans le lancement d’exclusivités et la réflexion sur de nouvelles IP, mais cela ne signifie pas que l’incertitude disparaît et que c’est toujours quelque chose qui fait l’objet d’analyses et de décisions importantes, comme le souligne Jim Ryan.

Lors d’un entretien avec GQ (via Eurogamer), Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a évoqué la décision de Sony d’aller avec plus de force dans le développement et le lancement d’une nouvelle propriété intellectuelle exclusive pendant la phase de PlayStation 4 et la perspective future. Dans un premier temps, Ryan a révélé que les investissements de la division jeux de la société japonaise dans ces domaines ont été très importants et a assuré que ce sera la ligne qu’ils suivront: «nous avons beaucoup investi de manière organique au cours de la génération PS4, plus que les gens ne le pensent. Nous avons acquis Insomniac Games. Nous créons de grands jeux maintenant et nous prévoyons certainement de continuer à le faire à l’avenir. “

Par la suite, le responsable de PlayStation a souligné que bien que le succès ait été du côté de Sony et de bon nombre de ses exclusivités, qu’elles proviennent de franchises connues ou de nouvelles IP, la vérité est que ce modèle a besoin de lancements réussis immédiats pour fonctionner: “il Le truc à propos de ces jeux à succès, c’est qu’ils ont besoin d’un grand début. Cela coûte plus de 100 millions de dollars à faire. [USD] Ces jours-ci, et pour pouvoir le faire et apporter de nouvelles IP sur le marché – ce qui est très risqué et nous l’avons encore fait 4 fois dans la génération PS4 – il faut réussir son lancement. “

Enfin, Ryan a révélé que la manière de fonctionner de Sony à cet égard est de rechercher un équilibre entre les lancements de séries déjà établies et l’espace prévu pour de nouvelles propositions: «Nous avons une organisation de gestion qui travaille avec des studios propriétaires. L’une des choses que nous examinons beaucoup est le portefeuille et ce que nous recherchons, c’est l’équilibre entre les nouvelles itérations de séries très appréciées comme God Of War ou Uncharted et des choses risquées, avec de nouvelles IP comme Horizon Zero Dawn ou Ghost Of Tsushima. Nous y réfléchissons profondément. et soigneusement “.

