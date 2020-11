Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

2020 a été une année compliquée car la pandémie COVID.19 a tout changé et son impact s’est fait sentir, se fait sentir et commence à se faire sentir dans différents secteurs. Les jeux vidéo ont connu les deux faces de la médaille, car bien qu’ils soient devenus l’une des formes de divertissement les plus populaires, différents projets ont été touchés ou ont dû être retardés. Malgré cela, l’une des réalisations les plus importantes de l’industrie a été le lancement de la nouvelle génération de PlayStation et de Xbox, ce qui était un véritable défi selon Jim Ryan.

Lors d’un entretien avec TAAS (via Gamingbolt), Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a évoqué les difficultés auxquelles l’entreprise a dû faire face pour faire du lancement de PlayStation 5 une réalité alors que la pandémie menaçait différents secteurs de ses lignes de fabrication et Distribution. Dans un premier temps, le responsable de PlayStation précisait qu’après les débuts de la PS5, il avait ressenti du soulagement et du bonheur car il y avait des moments où ils pensaient ne pas pouvoir y parvenir: “Je suppose que mes 2 principaux sentiments sont le bonheur car les choses semblent bien aller, et le soulagement Eh bien, nous l’avons fait cette année, c’était inhabituel, étrange et franchement assez difficile. De toutes les choses que j’ai apprises en 2020, l’une est que je ne prévoyais pas de faire un autre grand lancement de console au milieu d’une pandémie mondiale, et je ne le recommanderais à personne. plus”.

Plus tard, Ryan a révélé que les moments les plus compliqués avaient eu lieu au début de la fabrication de la console, car le processus devait être effectué à distance en raison de contingences: “Cela a été difficile, cela a été un défi du côté de la production. , nous ne pouvions amener personne dans les usines en Asie. Avant de commencer la production, nous devions faire toute la préparation de la construction de la caméra à distance. Je veux dire, imaginez faire cela pour un appareil de précision comme PlayStation 5. “

