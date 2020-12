Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Lors des pré-débuts de la PS5 et de la Xbox Series X, beaucoup pensaient que la raison pour laquelle ni Sony ni Microsoft n’avaient révélé le prix de leurs consoles était due à l’attente que quelqu’un fasse le premier pas. Par conséquent, il a été considéré comme une concurrence jusqu’au dernier moment qui aurait à définir les prix pour le lancement sur le marché. Cependant, ce n’était pas vraiment le cas, comme l’a révélé Jim Ryan.

Dans une interview publiée dans le dernier numéro du magazine EDGE (via Wccftech), Jim Ryan, PDG et président de Sony Interactive Entertainment, a révélé que les plans autour de la PS5 étaient déjà définis au début de 2020 et devaient seulement l’être s’adapter aux conditions causées par la pandémie. En ce sens, le responsable de PlayStation a souligné que le prix de la console était déjà défini, tant dans sa version standard que dans la version numérique, mettant fin aux histoires évoquées dans le paragraphe précédent: “tout ce qui concerne notre gamme de produits est déjà Il était prêt à la fin de l’année dernière. Notre PDSF avait été déterminé plus tôt cette année, avant la clôture, et nous nous sommes seulement mis au travail pour exécuter nos plans. Nous avons pu lancer PlayStation 5 [digital] à 399 $, 399 €, avec toute la puissance et les fonctionnalités de la console, au même prix que nous avons lancé la PS4 en 2013. C’était important pour nous, et nous sommes très heureux de l’avoir fait. Ce prix a très bien fonctionné pour nous la dernière fois et nous aimerions qu’il fonctionne aussi cette fois. “

Jim Ryan a ensuite révélé que, contrairement à la génération précédente, les principaux titres PS5 commenceraient à arriver l’année prochaine: “Une autre chose que je dirais est que la gamme 2021 est également à un niveau différent de ce que nous avons vu auparavant. Les gens soulignent à juste titre que nos premiers jeux Worldwide Studios sont l’une des choses déterminantes de la génération PS4. Mais souvent moins souligné est le fait que les très bons jeux de première partie sont arrivés dans la seconde moitié du cycle, nous aurons jeux de cette qualité, mais cette fois plus tôt dans le cycle. “

