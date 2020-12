Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sony et PlayStation ont dominé une grande partie du marché du jeu vidéo au Japon pendant plus d’une décennie, de sorte que le pays asiatique est depuis des années l’un des territoires les plus importants pour leurs projets au niveau commercial.

Cependant, au fil du temps, les divisions américaines et européennes de la société ont pris de plus en plus d’importance dans ses activités mondiales. Un rapport récent a affirmé que Sony et PlayStation perdaient tout intérêt pour le Japon.

Selon les détails, la division américaine reléguerait les Japonais pour la promotion de PlayStation 5 et d’autres projets. A cela s’ajoutent des évolutions internes qui font pencher la balance en faveur du secteur occidental de la marque.

Cependant, Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a affirmé que les récents ajustements n’américaniseraient ni Sony ni PlayStation. D’un autre côté, le créateur a récemment souligné que les rapports sur la distance avec le Japon étaient imprécis.

Le Japon est toujours un territoire clé pour PlayStation, selon Ryan

Lors d’une réunion avec le magazine EDGE (via GamesRadar), Ryan a parlé de l’importance du Japon pour Sony et l’ensemble de son marché, y compris PlayStation. Le directeur a nié que l’entreprise se distancie de quelque manière que ce soit du pays asiatique.

Ryan a souligné l’importance du Japon pour l’industrie à un niveau général et a souligné le niveau de développement de jeux dans le pays. Le directeur a indiqué qu’il y a des années, il semblait que le marché japonais se concentrerait principalement sur les titres mobiles.

La tendance a changé au cours de la dernière décennie, selon Ryan, car les créatifs au Japon sont désormais plus intéressés par la création de jeux pour consoles. C’est là que la relation de PlayStation avec les joueurs et les développeurs japonais entre en jeu.

«La position de Sony est que le marché japonais est toujours extrêmement important pour nous. Nous n’avons pas été aussi enthousiasmés par l’engagement de la communauté japonaise de développement de jeux que nous le sommes maintenant depuis de nombreuses années », a déclaré Ryan.

Selon le responsable de Sony Interactive Entertainment, l’intérêt des Japonais pour le développement de la console est devenu plus qu’évident dans la seconde moitié du cycle de vie de la PlayStation 4, car il y avait un plus grand engagement des entreprises.

Ryan a déclaré que cette tendance se maintient et se renforce de plus en plus avec l’arrivée de la PlayStation 5, une console sortie au Japon et dans d’autres pays avant d’autres territoires. D’autre part, le manager a déclaré que les jeux japonais ont eu une présence importante dans leurs présentations les plus récentes.

“Beaucoup de ces commentaires sont inexacts, et le Japon, en tant que deuxième marché et cœur de Sony, continue d’être très important pour nous”, a déclaré Ryan à propos des rapports.

