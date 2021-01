Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’histoire du premier The Last of Us est l’une des plus émouvantes de l’histoire des jeux vidéo et puisque Naughty Dog a décidé de s’appuyer sur un récit plus profond, il ne s’agirait que de faire un pas pour que ce qu’Ellie et Joel aient vécu puisse être considéré. du point de vue d’un autre médium. Aujourd’hui, nous savons que HBO prépare une série inspirée de la franchise et que Sony a de tels plans pour certaines de ses IP et que tout cela fait partie d’un plan à grande échelle, comme l’a souligné Jim Ryan.

PlayStation a de grands projets pour exploiter vos adresses IP dans d’autres médias

Lors de sa participation au CES 2021, Jim Ryan, PDG et président de Sony Interactive Entertainment, a pris un moment pour discuter des projets de la division pour les adresses IP faisant partie du catalogue exclusif PlayStation, connu pour il y a 7 séries en préparation. En ce sens, Ryan a souligné que la série The Last of Us et les plans autour d’autres IP ne sont que la partie initiale d’une nouvelle incursion dans d’autres médias, ce qui fait penser au cinéma et à la télévision: “Ce n’est que le début de l’extension de nos récits aux nouveaux médias et à un public encore plus large. Sony est une entreprise de divertissement créatif et le divertissement n’a jamais été aussi important.”

Ainsi, tout indique qu’à l’avenir nous verrons différentes perspectives de franchises PlayStation, probablement Uncharted, God of War et même des propositions récentes comme Days Gone et Ghost of Tsushima.

Quelle franchise PlayStation aimeriez-vous voir dans une série ou au cinéma?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

La source