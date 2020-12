John Wick Hex, la version la plus stratégique du célèbre tueur à gages à la retraite, est maintenant disponible sur Switch. Après être arrivé l’année dernière sur PC et en mai sur PlayStation 4, il fait maintenant son atterrissage sur l’hybride de Nintendo et de Xbox, après avoir été confirmé il y a quelques mois à peine. Une vision différente du personnage joué par Keanu Reeves, avec la même action, mais focalisée différemment, d’un point de vue plus calme.

Comme on peut le voir dans le gameplay publié aujourd’hui et que nous vous laissons ci-dessous, John Wick Hex recherche quelque chose de plus proche du combat au tour par tour que de l’action en temps réel. Notre objectif est de tuer les ennemis de la manière la plus créative possible, en utilisant un arsenal d’armes, ainsi que les scénarios et les éléments que nous y trouvons.

Voir également

Préparez-vous à être l’assassin le plus meurtrier avec John Wick Hex

Comme on dit, le titre développé par Bithell Games, créateurs, entre autres, du jeu de plateforme minimaliste Thomas Was Alone, peut désormais être acheté à la fois au format physique et numérique. Si vous décidez de vous procurer le jeu dans l’eShop, profitez-en, c’est avec une réduction de 30%.

en relation