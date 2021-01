Malheureusement, il a été révélé que Jonas Neubauer, reconnu dans la communauté pour être sept fois champion du monde de Tetris, est décédé à l’âge de 39 ans des suites de complications de santé.

Cette information a été révélée sur le compte Twitter de Neubauer le 8 janvier. D’un autre côté, le profil du Tetris Championship sur ce réseau social mentionnait que le champion était décédé le 4 janvier. Pour le moment, on ne sait pas de quel type de maladie Neubauer souffrait. Voici ce que le message d’origine a commenté:

«C’est avec grand regret que nous vous annonçons la terrible nouvelle que Jonas est décédé suite à une urgence médicale soudaine. C’était le meilleur. Nous sommes dévastés, accablés de chagrin, et il nous manque déjà tellement. Plus d’informations seront partagées lorsqu’elles seront disponibles. “

Et c’est ce que le récit de Championnat Tetris:

«Nous sommes navrés de partager que Jonas Neubauer, sept fois champion de la CTWC, est décédé subitement le 4 janvier. Nous n’aurions jamais pu demander un champion, un modèle et un meilleur ami. Jonas, tu nous manques, nous t’aimons et nous te remercions de nous inspirer pour toujours être notre meilleur. Repose en paix”.

De la même forme, le compte officiel de Tetris sur Twitter a pleuré la mort de Neubauer, et a commenté ce qui suit:

«C’est une perte énorme à bien des égards. Jonas Neubauer était l’un des plus grands joueurs classiques de Tetris de tous les temps en termes d’habileté, d’esprit et de gentillesse. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à toute la communauté Tetris classique, alors que nous pleurons tous son décès. “

Jonas Neubauer est devenu célèbre après avoir remporté son premier tournoi NES Classic Tetris en 2010. Depuis, Neubauer s’est consacré à être un membre important de cette communauté, et a réussi à être sacré champion Tetris six fois de plus. De même, Neubauer aimait diffuser sur Twitch où il jouait à Tetris 99 et Tetris Effect.

Repose en paix, Jonas Neubauer

