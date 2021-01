Jonas Neubauer, sept fois champion du monde classique de Tetris, décède après une urgence médicale

Le joueur est devenu très célèbre en Espagne après une blague du streamer Ibai Llanos.

Mauvaise nouvelle celui qui nous vient ce matin, eh bien Jonas Neubauer, sept fois champion du monde de Tetris classique, est mort. Selon un message qui a été partagé sur son compte Twitter, le joueur a souffert complications de santé qui ont abouti à l’issue fatale. Neubauer est né le 21 novembre 1981, il est donc décédé avec 39 ans de vie.

Selon le World Classical Tetris Championship, Neubauer est décédé le 4 janvier“Avec grand regret Nous vous apportons la terrible nouvelle que Jonas est décédé en raison d’un Urgence médicale. C’était le meilleur. Nous sommes dévastés, submergés de douleur, et il nous manque tellement déjà. Plus d’informations plus tard quand elles seront disponibles “, a partagé un proche sur son compte Twitter. Apparemment, la famille envisage de raconter ce qui s’est passé.

La nouvelle a été communiquée ce matin, mais selon le compte rendu officiel du championnat du monde classique Tetris, Neubauer est décédé le 4 janvier. «Nous n’aurions jamais pu demander un meilleur champion, un meilleur modèle et un meilleur ami. Jonas, tu nous manques, nous t’aimons et nous te remercions de nous avoir inspirés pour toujours être notre meilleur. Repose en paix“, a commenté le compte rendu du championnat.

Jonas Neubauer est devenu très célèbre dans notre pays car Ibai Llanos, le célèbre streamer, et Ander Cortés, ils ont “jeté” l’une des finales remportées par Neubauer et changé son identité en plaisantant. Ibai a commenté qu’il s’appelait Jonas d’Albacete, un joueur plus âgé. Loin de prendre cela comme une offense, Neubauer a suivi la plaisanterie et a accepté avec plaisir d’être de la ville de Castilla-La Mancha.

Telle était le tumulte que le maire de la ville lui-même l’a invité à visiter la municipalité, ce que Neubauer a fait en 2019. Il a toujours remercié Ibai de l’avoir fait connaître et il est devenu une personnalité très appréciée dans le monde des jeux vidéo, et dans la communauté Tetris en particulier. Si vous voulez le connaître un peu plus, les collègues de Xataka l’ont interviewé en 2019.

En savoir plus: Jonas Neubauer, Tetris et Ibai Llanos.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');