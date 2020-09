Un nouveau spot télévisé animé par CG pour le jeu vidéo Marvel’s Avengers récemment sorti de Square Enix a été publié. Le nouveau clip promo a été réalisé par Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island). Vous pouvez consulter ce nouveau spot télévisé ci-dessous.

Vogt-Roberts a commenté le spot qu’il a réalisé sur Twitter, en écrivant: «Regardez la campagne de lancement de @PlayAvengers en version longue que j’ai dirigée! C’était un rêve de fusionner une caméra hyper-cinétique et un style d’action avec des personnages vraiment emblématiques de MARVEL. Honoré de se réunir avec @ILMVFX et @skywalkersound grâce à @ShaunEscayg + @CrystalDynamics! »

Marvel’s Avengers est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Windows PC et Google Stadia. Le jeu sera disponible plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X après que ces consoles seront sur les tablettes.

