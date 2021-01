Il note également que l’expérience acquise jusqu’à présent fera d’It Takes Two «un meilleur produit».

Josef Fares, créateur de A Way Out ou du prochain It Takes Two, fait partie de ces personnages de l’industrie qui n’hésitent pas à dire ce qu’ils pensent. Un gars charismatique dont on se souvient pour son fameux “F *** the Oscars” aux Game Awards, mais qui fait la une des journaux à chaque fois qu’il donne une interview.

Fares confirme que près de 3,5 millions de A Way Out ont été vendusMaintenant, il s’est entretenu avec des collègues de l’IGN, où il a parlé du passé, du présent et du futur. Leurs jeux sont spéciaux, différents. Et il en a profité pour accrocher des médailles avec A Way Out, son dernier match à ce jour, et auquel peu de gens croyaient: «Personne ne croyait au jeu. Même EA ne pensait pas qu’il se vendrait, mais ils ont cru en moi. Aujourd’hui, près de 3,5 millions d’exemplaires ont été vendus. Ce sont des chiffres fous pour une équipe de 30 ou 35 personnes, vous savez? », Dit Fares, qui condamne.« Ces chiffres signifient que près de sept millions de personnes ont joué à A Way Out (c’est un jeu coopératif) et c’est fou “.

Coopérative sera également It Takes Two, son nouveau projet et dont la bande-annonce a captivé de nombreux joueurs. C’est précisément ce domaine que le créateur revendique également, affirmant que dans son étude ils sont “les meilleurs au monde car personne d’autre ne crée des jeux comme celui-ci”. Fares note qu ‘«il existe de nombreuses expériences d’histoire uniques avec une expérience coopérative personnalisée à créer; c’est certainement quelque chose qui devrait être exploré».

Dans le même temps, Fares dit que l’expérience de Hazelight, le studio qu’il dirige, les a aidés à devenir des développeurs plus expérimentés, et ils veulent en profiter dans It Takes Two. “L’animation, le son, le design. Tout est un produit plus poli, et avec une mécanique beaucoup plus cool, plus agréable et plus serrée que celle de A Way Out. “

Entre autres déclarations surprenantes, Fares a déjà en tête le projet dans lequel il se lancera lorsqu’il aura terminé son développement actuel: “Ce sera quelque chose de totalement différent et c’est génial; nous commencerons avec ça le mois prochain.”. En passant, nous avons déjà vu ce qu’il y a de neuf à propos de Fares et nous vous dirons tout ce qui le rend spécial dans la bande-annonce It Takes Two.

