La cérémonie de Les Game Awards 2017 a eu des moments très intéressants, mais sans aucun doute, l’un de ceux qui ont le plus attiré l’attention de tous les téléspectateurs a été lorsque Josef Fares cri “Merde les Oscars“, tandis que Geoff Keighley, hôte et organisateur de l’événement, se tenait mal à l’aise à ses côtés. Mais pourquoi Tarifs dit que? Voici son explication.

Dans Jeux 3D Ils ont eu l’opportunité d’interviewer le créateur il n’y a pas longtemps, et ils lui ont posé une question que la plupart d’entre nous avions sûrement: pourquoi crier «ça» au milieu de la cérémonie de remise des prix? Cela a répondu Tarifs:

«Personne ne me dit quoi dire ou quoi faire, croyez-moi. Je dis ce que je veux comme je le veux. La chose est la suivante. Je n’ai rien contre le gala des Oscars, ce que je voulais dire, c’est que les gens sont trop concentrés sur cet événement, et je voulais donner de l’importance aux Game Awards qui, je pense, deviennent de plus en plus grands ».

Comme vous pouvez le voir, son intention n’était pas vraiment d’attaquer le oscar ou quelque chose de similaire, je voulais juste me concentrer sur Les Game Awards, qui à son avis, se développent de plus en plus.

