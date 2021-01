Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que la confusion supposée qui pourrait être causée par les noms Xbox Series X et S semble être un problème obsolète, il y a toujours ceux qui ne sont pas d’accord et considèrent qu’il s’agit d’une erreur de la division des jeux de Microsoft, comme Josef Fares, créateur de A Way Out, qui a récemment explosé contre cette décision.

Lors d’une interview menée par IGN (via Wccftech), Josef Fares, créateur de A Way Out et actuellement responsable d’It Takes Two, a évoqué les noms des nouvelles consoles Microsoft, une décision qu’il jugeait erronée. Dans un premier temps, le créateur a souligné que bien qu’il aurait aimé que son nouveau jeu, It Takes Two, fasse ses débuts nativement sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, lui et son équipe n’ont pas eu l’occasion d’explorer les possibilités de ce nouveau matériel: “Je ne me soucie pas vraiment des consoles. Je me soucie des jeux. Bien sûr, j’aurais aimé regarder davantage les nouvelles consoles. Je suis content qu’elles soient plus puissantes, car cela prend beaucoup de temps quand elles ne le font pas, mais quoi Le truc à propos de la nouvelle génération, c’est qu’elle est puissante et que nous pouvons nous concentrer là-dessus, mais pour être honnête avec vous, elle est arrivée très tard à notre production.

Plus tard, et de manière surprenante, Fares a attaqué les noms des nouvelles consoles Microsoft et a même souligné que cela sème la confusion dans leurs propres bureaux: “bien sûr, [It Takes Two] Cela aura l’air mieux sur PS5 et Xbox Series X, mais nous n’avons vraiment pas eu le temps de travailler dessus et de rendre la version PS5 spéciale, ou la Xbox un bla bla, ou ce qu’ils appellent la nouvelle console. C’est un putain de nom déroutant. Qu’est-ce qui se passe avec Microsoft? Ils le perdent, mec. Que diable se passe-t-il? Comme les séries S, X, Mex, Next. Je veux dire, qui sait vraiment à ce sujet? Appelez-le Microsoft Box et c’est tout. Je ne sais pas. C’est un désastre total. Croyez-moi, même eux sont confus dans leurs bureaux. Qu’est-ce que c’est X, S … Je ne sais pas ce que c’est? “

