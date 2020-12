Un moddeur teste pour que le jeu CD Projekt puisse être apprécié à la troisième personne.

Le jeu du moment, pour des raisons qui n’aiment pas CD Projekt, est Cyberpunk 2077. Mais, au-delà des problèmes de performances (principalement sur PS4 et Xbox One), bugs et autres problèmes divers, il y a des joueurs qui essaient prendre plaisir du jeu vidéo. Sur PC, l’expérience est beaucoup plus supportable et maintenant nous vous apportons un mod qui, s’il est réel à un moment donné, peut changer le comment jouer le titre.

Lorsque Cyberpunk 2077 a annoncé il y a longtemps que le jeu serait exclusivement à la première personne, de nombreux joueurs ont exprimé leur mécontentement, car ils ont préféré la vue dans troisième personneComme c’était le cas dans The Witcher 3. De plus, CD Projekt a également déclaré pendant le développement que le passage à la nouvelle perspective leur avait coûté un peu, surtout au niveau de l’animation.

Maintenant lui moddeur Cineagle en a fait premiers tests afin que Cyberpunk 2077 puisse être joué à la troisième personne. Le mouvement est une chose étrange, mais il y a certainement du potentiel dans l’idée, et ce n’est pas rien de fou que nous voyons dans le futur un mod complet qui nous permet de jouer comme ça. Pour l’instant, comme on dit, ne peut pas être téléchargé et c’est plus un exemple qu’autre chose.

Le jeu vidéo CD Projekt a récemment publié le patch 1.05, qui corriger différents bugs et améliore la stabilité, et est maintenant disponible sur consoles et PC. Le lancement du jeu est très chargé pour les Polonais, qui ont vu les actions de la société chuter en bourse. En outre, il y a des actionnaires de la société qui se sentent trompés et étudient pour poursuivre CD Projekt.

