Il y a eu une crise cardiaque ces dernières heures dans la communauté Xbox. Microsoft nous a surpris ce vendredi a annoncé un augmentation généralisée dans de nombreux pays (y compris l’Espagne) du prix des abonnements Xbox Gold. Un abonnement est nécessaire pour pouvoir jouer à n’importe quel jeu sur les consoles Xbox en ligne. Cette hausse a affecté à la fois l’abonnement mensuel et trimestriel, faisant ainsi coûter l’année Gold entre 100 et 120 euros.

Les critiques ont plu sur Microsoft pour la décision des joueurs et de manière inattendue, il y a quelques minutes à peine, la société a officiellement annoncé que annuler le téléchargement. Ceux de Redmond assurent avoir écouté la communauté et en plus de rétracter la montée en puissance, ils élimineront le besoin d’être abonné à Xbox Gold pour jouer à des jeux gratuits sur la plateforme dans les mois à venir.

Donc, si vous avez une Xbox One ou une Xbox Series X | S vous n’aurez plus à payer un centime pour jouer à des jeux comme Fortnite, Rocket League, Call of Duty Warzone ou Apex Legends avec vos amis. C’était sans aucun doute l’une des politiques les plus critiquées de Microsoft, car sur d’autres plates-formes telles que PlayStation ou PC, les abonnements n’ont jamais été nécessaires. La mesure entrera en vigueur dans les prochains mois.

“Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour les utilisateurs et nous avons échoué”

Xbox Espagne a rejoint la rectification et les excuses de la marque avec la déclaration suivante: «Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour les utilisateurs et nous avons échoué. Nous sommes à votre écoute et nous annulons nos mises à jour des tarifs Xbox Live Gold. Pour rendre Xbox Live plus cohérent avec l’idée que le joueur est le centre de l’expérience, nous supprimons les exigences Gold pour les jeux gratuits. Nous y travaillons et nous aurons des nouvelles dans les mois à venir ».