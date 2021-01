Une promotion spéciale vous permet d’obtenir un abonnement de 15 mois à un prix alléchant.

Après tous les achats de Noël et les cadeaux de dernière minute pour célébrer le Jour des Trois Rois, le moins que l’on pense est de dépenser de l’argent, mais quand il y a des offres aussi attractives que celles du PlayStation Store, il est difficile de résister à la tentation. La gangue? Pour commencer, obtenez Abonnement de 15 mois à PS Now pour le prix de 12 mois, c’est-à-dire 59,99 euros; mais seulement de 12-19 janvier.

Grâce à cette promotion, vous aurez un accès immédiat à un jeu en streaming avec un catalogue de plus de 700 jeux vidéo appartenant aux générations PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4. PS Now fonctionne comme tout autre service de vidéo ou de musique à la demande: vous payez votre abonnement et vous pouvez profiter de l’intégralité de son catalogue dans le cloud, sans besoin de télécharger quoi que ce soit; mais si vous préférez, vous avez la possibilité de télécharger des jeux PS4 sur votre console pour en profiter lorsque vous ne disposez pas d’une connexion Internet.

Une autre des grandes attractions de PS Now est qu’il vous permet de jouer à ce large catalogue de jeux PlayStation sur le PC à côté de DualShock. Avec 15 mois de contrat, vous avez le temps de jouer à de nombreux jeux vidéo actuels et passés, mais ne pensez pas que vous avez déjà tout vu, eh bien le catalogue est renouvelé tous les mois avec de nouveaux ajouts, le plaisir est donc garanti pendant longtemps.

Ainsi, pour 59,99 euros, vous pourrez profiter dès maintenant d’une grande variété de super jeux vidéo PlayStation, y compris certains des essentiels PS4 tels que Horizon Zero Dawn, Bloodborne ou Jusqu’à l’aube, en plus de la série Killzone, ou des versions récentes telles que le notable Greedfall, qui a été l’un des derniers ajouts au service. Par conséquent, il n’y a pas de meilleure façon de commencer l’année qu’en profitant d’un vaste catalogue de des jeux pour tous les goûts. Et si vous voulez faire un bon cadeau, il est difficile de trouver une meilleure option que celle-ci. Vos amis sauteront de joie!

Bien que vous puissiez vous abonner pour un mois ou trois mois, ces deux options ne sont pas en vente, donc leur prix est habituel: 9,99 euros pour un mois de PS Now, et 24,99 euros pour trois mois.

Obtenez 15 mois de PS Now au prix de 59,99 euros

Les offres PlayStation Store ne s’arrêtent pas là, ce qui nous permet également d’obtenir 15 mois de PS Plus pour le prix de 12 mois, c’est-à-dire 59,99 euros. Cette offre sera valable du 12 au 19 janvier, et contrairement à la promotion précédente, disponible uniquement pour les nouveaux membres. N’avez-vous jamais eu accès à ce service? C’est la meilleure occasion de commencer à profiter Jeu en ligne PS4 et PS5, bénéficiant d’autres avantages tels que des remises exclusives dans le PS Store, des packs de contenu exclusifs pour des jeux aussi populaires que Fortnite ou Apex Legends et, dans le cas de PS Plus et PS5, l’accès à La collection PS Plus, avec 20 super jeux PS4 dont vous pouvez profiter sur votre console de nouvelle génération. Ils ne sont pas n’importe quoi.

Nous parlons des titres qui ont défini la génération PS4, tels que le grand God of War, Persona 5, Bloodborne, Batman Arkham Knight ou Monster Hunter World pour ne citer que quelques-uns de ces titres. Comme vous pouvez le voir, il existe une variété de choix. PS Plus donne également accès à de nouveaux jeux chaque mois ce sera le vôtre tant que vous garderez votre abonnement actif, avec des propositions de qualité pour tous les publics. Ce même mois de janvier, par exemple, les abonnés peuvent profiter Ombre de Tomb Raider, GreedFall et Dawn of Fear sur PS4, ainsi que Maneater sur PS5.

Shadow of the Tomb Raider, GreedFall et Dawn of Fear sur PS4 et Maneater sur PS5 sont des jeux PS Plus pour janvierNe pouvez-vous pas bénéficier de la promotion car vous avez déjà PS Plus? Tu as déjà le cadeau parfait pour cet ami qui ne vous échoue jamais dans une partie multijoueur; qui est toujours là pour vous donner des conseils pour vaincre les redoutables monstres de Bloodborne et de nombreux autres jeux. Comme avec PS Now, vous pouvez choisir parmi plusieurs plans d’abonnement, mais seule l’option annuelle est en vente sur le PS Store. Ainsi, vous pouvez louer un mois de PS Plus pour 8,99 euros, ou opter pour les trois mois de PS Plus pour 24,99 euros.

La collection PlayStation Plus donne accès à 20 super jeux vidéo PS4 sur PS5.

Vous pouvez souscrire le service directement dans le PS Store ou profiter du cartes-cadeaux physiques Ils sont disponibles en magasin et constituent le meilleur moyen de s’amuser avec vos amis et votre famille, bien que la promotion de 15 mois de PS Now et PS Plus ne soit disponible que sur le PS Store.

Obtenez 15 mois de PS Plus au prix de 59,99 euros

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que les soldes de janvier du PS Store sont toujours disponibles, avec des centaines de jeux vidéo PS4 et PS5 en vente avec des remises allant jusqu’à 70%. Vous trouverez ici des titres de sagas aussi populaires que Assassin’s Creed, ou des jeux comme Stars Wars Jedi: Fallen Order, GTA V ou Les Sims 4 et bien d’autres. Ces offres PS Store sont disponibles jusqu’au 19 janvier.

