Le jeu est annoncé depuis quelques mois et sera basé sur la version la plus récente de la Bible.

S’il y a encore ceux qui disent que tout est inventé, les jeux vidéo arrivent toujours capables de nous surprendre par leurs propositions. C’est ce que je suis Jésus-Christ, le titre développé par SimulaM qui a été annoncé l’année dernière et qui revient à ces dates spéciales pour annoncer avec un trailer qu’ils sont très sérieux et qu’ils vont lancer une campagne de financement sur Kickstarter début 2021.

À partir de février, vous pouvez soutenir le projet via KickstarterComme son propre titre l’indique, Je suis Jésus-Christ nous placera dans le rôle du Christ dans une perspective à la première personne, en passant en revue les moments clés de sa vie. Les responsables d’être ambitieux et d’offrir un niveau de détail élevé, de pouvoir interagir avec plus de 60 personnages bibliques. Nous aurons en notre possession plus de 30 miracles avec quoi faire croire les masses, et elles vont de nourrir les masses, de marcher sur l’eau ou de ressusciter les morts. Ils promettent également une création réaliste de la Terre Sainte, y compris la ville de Jérusalem et la région de Galilée.

Le contenu du jeu sera mis à jour et est basé sur le nouvelle version de la bible, et racontera de manière interactive les événements de la vie de Jésus, de sa naissance à la crucifixion et à la résurrection ultérieure. Ils promettent que l’aventure prendra des éléments et des mécanismes de jeux traditionnels, nous aurons donc des missions et des compétences dans un monde ouvert qui sera soutenu par le récit.

Si vous souhaitez soutenir le projet, le La page Kickstarter commencera en février prochain. Avant, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications sur sa période de pré-lancement, ou le mettre sur la liste de souhaits sur Steam, afin de ne pas commettre le péché de manquer aucune des nouvelles concernant le jeu.

