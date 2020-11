Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Depuis que Star Wars 1313 a été annulé, nous voulions un nouveau jeu Star Wars qui nous permette d’être un chasseur de primes. Bien qu’il semble difficile que ce rêve se réalise bientôt, maintenant un mod nous en rapproche un peu plus.

Ce qui se passe, c’est qu’AlexPo21, utilisateur de NexusMod, a publié une modification pour Star Wars Jedi: Fallen Order. Grâce à elle, nous pouvons profiter du célèbre jeu Respawn en tant que Din Djarin, le protagoniste de The Mandalorian, une série Disney + qui a donné beaucoup à parler.

C’est un mod fantastique qui recrée l’armure que Djarin porte dans la deuxième saison de The Mandalorian. Comme si cela ne suffisait pas, il ajoute également plusieurs options de personnalisation, parmi lesquelles la possibilité d’activer et de désactiver des éléments tels que la cape ou le jet pack.

Sans aucun doute, les fans et les puristes de Star Wars penseront qu’il est un peu étrange de voir Djarin avec un sabre laser. Cela dit, nous pensons également que beaucoup d’autres ne pourront pas laisser passer l’occasion de s’exciter à propos de ce mod et d’imaginer à quoi ressemblerait un jeu The Mandalorian.

Vous pouvez voir à quoi ressemble ce mod ci-dessous:

Qu’as-tu pensé du mod? Voulez-vous un jeu de The Mandalorian? Dites le nous dans les commentaires.

Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour en savoir plus sur ce titre, cliquez ici.

La source