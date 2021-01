Un essai gratuit pour les fans de la saga Activision, avec 3 modes de jeu différents à apprécier.

Si vous êtes passionné par les zombies des jeux Call of Duty, et que vous n’avez pas encore acquis son dernier opus, attention: Call of Duty Black Ops Cold War vous permettra de jouer à son Mode zombies pendant une semaine entière. Un essai gratuit du jeu, disponible sur toutes les plateformes, qui débutera cette semaine: 14 janvier.

Comme détaillé par la société sur son site officiel, les fans de la saga pourront profiter gratuitement zombies de Black Ops Cold War à partir de jeudi prochain, pas besoin de posséder le jeu. Comme vous pouvez l’imaginer, l’essai gratuit fonctionnera à partir de 14 jusqu’au 21 janvier, et aura plusieurs modes de jeu à essayer. Deux de ces modes seront disponibles sur toutes les plateformes, et un troisième mode sera disponible exclusivement sur PlayStation.

Le premier des modes est ‘Die Maschine‘, la proposition classique de zombies par rounds et pour quatre joueurs, situé dans un laboratoire abandonné de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous avons le mode ‘Coudé‘, un mode zombie “traditionnel”, mais avec une tournure très curieuse: chaque joueur a une minuterie ce qui fera exploser votre personnage s’il atteint zéro, et se réinitialise à chaque fois qu’un zombie est tué. Une façon de rendre les jeux encore plus agités. Le premier et le second seront disponibles sur toutes les plateformes.

Enfin il y a le mode ‘Onslaught’, une exclusivité temporaire sur PlayStation jusqu’en novembre 2021, et donc exclusif également dans cet essai gratuit. Il s’agit d’un mode à deux joueurs défini dans les cartes multijoueurs du jeu, avec une proposition plus directe que les modes traditionnels. Nous vous rappelons que dans 3DJuegos vous disposez d’une analyse complète de Call of Duty Black Ops Cold War avec toutes les informations de cet épisode, qui recevra bientôt plus de cartes et de modes de jeu.

En savoir plus: Call of Duty Black Ops Cold War, Zombies, Activision et Call of Duty.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');