Un essai gratuit du jeu de course pour les utilisateurs disposant d’un abonnement actif à Nintendo Switch Online.

Avez-vous une console Nintendo Switch? Aimez-vous les jeux de course? Et surtout, avez-vous un abonnement actif à Nintendo Switch Online? Si vous avez répondu «oui, oui et oui», nous avons de bonnes nouvelles. Le Big N a annoncé un essai gratuit de Crash Team Racing Nitro-Fueled sur sa console, le remake du jeu de course fou Crash Bandicoot sorti en 2019, qui tu peux jouer gratuitement de ce mercredi même.

Pour être plus précis, le Essai gratuit de Crash Team Racing sur Nintendo Switch commencera le 30 décembre, demain, et durera jusqu’au 5 janvier, la veille du Jour des Trois Rois. Un moyen idéal de lier le reste des repas de Noël aux cadeaux de janvier, basé sur course de kart frénétique avec des objets de toutes sortes, et toujours pleins de plaisir.

Le meilleur de tout est que Le progrès effectué lors de ce test sera préservé dans le cas de l’achat du jeu plus tard, afin que vous puissiez continuer vos aventures sur roues une fois la période d’essai terminée. Bien sûr, il faudra avoir un abonnement actif Accédez à Nintendo Switch Online pour cet essai gratuit de Crash Team Racing.

Sortie 2019, Crash Team Racing Nitro-Fueled récupéré l’expérience classique du jeu PS1, entièrement repensé et étendu avec des matériaux supplémentaires. En fait, Beenox a continué à offrir du nouveau contenu gratuit jusqu’en mars 2020, date à laquelle la dernière mise à jour de contenu du jeu a été publiée. Si vous voulez savoir ce que propose ce jeu de karting fou avant de prendre le volant, voici notre analyse de Crash Team Racing Nitro-Fueled.

En savoir plus: Crash Team Racing Nitro-Fueled, Nintendo Switch et Nintendo Switch Online.

