Vous aimez combattre des hordes de zombies et vous n’avez pas encore Call of Duty: Black Ops Cold War? Nous avons des nouvelles qui pourraient faire de votre journée. Il arrive que vous ayez bientôt la possibilité de jouer gratuitement au mode zombies de cette tranche FPS.

Grâce à Twitter, il a été confirmé que la semaine d’accès gratuit à Zombies se déroulerait du 14 au 21 janvier. Cela signifie que les utilisateurs peuvent combattre des hordes de zombies sans posséder une copie de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Zombies gratuits. Toute la semaine. #BlackOpsColdWar La semaine d’accès gratuit aux zombies commence le 14 janvier. Obtenez toutes vos informations ici: https: //t.co/rxNjWfaPPj pic.twitter.com/Y8blZIQMvd – Call of Duty (@CallofDuty) 11 janvier 2021

Il convient de mentionner que la semaine gratuite des zombies sera disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles Call of Duty: Black Ops Cold War a fait ses débuts. Autrement dit, vous pouvez y jouer sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Veuillez noter que vous pourrez conserver tous vos progrès si à la fin de la période d’essai vous décidez d’acheter une copie de Call of Duty: Black Ops Cold War.

À quoi s’attendre de la semaine gratuite de Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies?

Au cours de ce week-end promotionnel, les joueurs auront l’occasion de profiter de différents modes de jeu de l’expérience Zombies. Par exemple, vous aurez accès à Cranked Zombies, un mode dans lequel vous vous battrez contre la montre, puisque votre opérateur tombera au combat si vous n’éliminez pas un zombies avant la fin d’un compte à rebours. Vous gagnerez plus de temps à chaque fois que vous subirez une victime.

D’autre part, ils auront également accès à Die Maschine. C’est le mode standard de l’expérience zombie de Call of Duty: Black Ops Cold War. Donc, ici, vous allez vous battre contre de nombreuses hordes de zombies prêts à vous tuer.

Il convient également de mentionner que dans cette période, les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront essayer Onslaught. C’est une modalité qui est disponible en exclusivité temporaire sur les consoles zombie et qui est conçue pour être appréciée en coopération avec un autre joueur. Vous pouvez en savoir plus sur elle à partir de ce lien.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette promotion? Êtes-vous impatient d’en profiter? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de tir à la première personne en cliquant ici.