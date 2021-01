Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Journey est l’un des jeux et des expériences les plus singuliers qui ont été présentés ces derniers temps et grâce à sa proposition, à cette époque loin des tendances, Thatgamecompany, il a été reconnu par l’industrie et les fans. Après le succès, le studio est passé à d’autres projets, l’un d’entre eux Sky: Children Of The Light, qui a eu une très bonne réception sur les téléphones mobiles et se prépare maintenant à atteindre la Nintendo Switch.

Sky: Children of the Light arrive sur Switch cette année

Le lancement de Sky: Children of the Light sur iOS et Android a donné de bons résultats pour Thatgamecompany, en fait, le jeu a plus de 50 millions de téléchargements et plus. Par conséquent, en tant que proposition portable, il ne s’agissait que de faire un pas vers la console hybride de Nintendo et, selon l’étude, cela se produira au printemps de cette année. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise, il semble que tout soit prêt pour que Sky: Children of the Light fasse ses débuts sur Switch avec une proposition qui reprend certains éléments de Journey.

Qu’est-ce que Sky: Children of the Light?

Sky: Children of the Light nous donne à nouveau le contrôle d’un personnage et de quelques scénarios à explorer. Grâce à une cape magique, il est possible de voler et de se diriger vers l’un des 7 royaumes qui composent votre monde. Contrairement à Journey, qui est une expérience personnelle, Sky: Children of the Light favorise l’interaction entre les joueurs et possède même une île appelée “Home” qui fait office de hub, ou de point de rencontre.

