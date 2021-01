Cela fait environ un an depuis Hôpital Two Point va venir a Nintendo CommutateurPar conséquent, depuis lors, de nombreux médecins sont passés par les hôpitaux que les joueurs de console hybrides ont géré où ils voulaient et comme ils le voulaient. Ainsi, comme c’est normal dans certains jeux qui ont du contenu téléchargeable, maintenant ce titre a confirmé que son «GÉANT Édition«, Qui est une édition complète, au format physique et numérique, qui ne provoquera l’effondrement d’aucun de ces hôpitaux (du moins en termes de ressources disponibles).

Two Point Hospital: JUMBO Edition sera en vente sur Nintendo Switch le 5 mars 2021

Depuis le 5 mars 2021 Nous pouvons jouer à Two Point Hospital: JUMBO Edition, qui est une nouvelle édition qui comprendra le jeu de base, 4 extensions et deux packs d’objets offrant un total de 27 hôpitaux, 189 maladies et les ressources les plus variées pour les hôpitaux. Si vous n’avez pas encore joué à ce jeu, chaque extension emmène les joueurs dans de nouvelles zones, comme la région hivernale des Pointed Mountains où l’on peut trouver le célèbre yéti local Bartholomew F. Yeti ou Pebbberley Island, où Des climats tempérés agréables nous attendent. En outre, nous pouvons également visiter des installations secrètes et des maladies tirées de la science-fiction ou, au contraire, certains environnements où Dame Nature est le protagoniste.

De cette façon, si nous n’avions pas encore obtenu une copie de Two Point Hospital, sans aucun doute, cette “JUMBO Edition” est quelque chose que nous devons prendre en compte, en raison de tout le contenu supplémentaire qui y sera désormais inclus directement. Et vous, pensez-vous avoir ce qu’il faut pour devenir médecin au plus fort des circonstances?

Source: communiqué de presse

