Après une longue attente, Bandai Namco a tout prêt pour l’arrivée de nouveaux personnages supplémentaires dans la liste de Jump Force. Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, Yoruichi Shihouin (Bleach) et Giorno Giovanna (JoJo’s Bizarre Adventure) arrivent au jeu cette année.

Tout comme le studio l’a promis, Yoruichi sera le premier personnage supplémentaire de l’année à être disponible dans le cadre du Passe de personnage 2, qui comprend également Shoto Todoroki, Hiei et Meruem.

Si vous êtes impatient de l’arrivée du combattant, vous serez heureux de savoir qu’il y a enfin une date confirmée pour sa première. Dans le cas où vous n’avez pas le Passe de personnage 2, vous aurez également la possibilité de l’obtenir de manière indépendante.

Quand Yoruichi arrive-t-il à Jump Force?

Les joueurs n’auront pas à attendre longtemps pour utiliser les capacités mortelles de Yoruichi, car il arrivera à partir du mois prochain. Le combattant sera accessible à tous à partir du 2 février.

Certains joueurs auront accès au personnage quelques jours avant, en tant que propriétaires du Passe de personnage 2 Ils pourront se battre avec elle à partir de ce vendredi 29 janvier. Nous vous rappelons que le pass est offert en échange de 17,99 $ USD et comprend également Giorno Giovanna.

Si vous préférez attendre début février, gardez à l’esprit que Yoruichi sera offert indépendamment en échange de 3,99 $ US. Giorno Giovanna n’a pas encore de date de sortie, mais nous savons qu’elle arrivera au printemps.

Bandai Namco en a profité pour révéler une nouvelle bande-annonce centrée sur le combattant. On y voit quelques-uns de ses meilleurs mouvements et ses techniques Shunpo. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons la vidéo ci-dessous:

Jump Force est maintenant disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Retrouvez toutes les actualités liées au titre des combats dans ce lien.