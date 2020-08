Aujourd’hui voit le lancement de Jump Force Édition Deluxe sur Switch, et Nintendo a publié une nouvelle bande-annonce de lancement brillante pour célébrer.

Vous pouvez le vérifier par vous-même ci-dessus; il est rapide, énergique et contient toute l’action criarde, colorée et explosive que vous attendez. Dans le cas où vous ne faites que le découvrir maintenant, voici la description officielle de la page eShop du jeu:

Les héros Manga les plus célèbres sont jetés dans un tout nouveau champ de bataille: notre monde. S’unissant pour combattre la menace la plus dangereuse, la Jump Force portera le sort de l’humanité tout entière.

Créez votre propre avatar et entrez dans un mode histoire original pour combattre aux côtés des héros Manga les plus puissants de DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH !, YU YU HAKUSHO, SAINT SEIYA et bien d’autres autres.