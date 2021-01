Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 11:42 am

Avec Monde jurassique: Dominion En préparation d’une future sortie en salles, Colin Trevorrow, réalisateur du film, a révélé que Ce film sera non seulement l’aboutissement de la nouvelle trilogie, mais des six longs métrages.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Trevorrow a révélé que Dominion se concentrera sur l’histoire qui a commencé avec Jurassic Park en 1993. De la même manière, il a même mentionné que le film honorera toute la série, et nous offrira une fin qui atteindra le point culminant de l’histoire des six films. Voici ce qu’il a commenté:

De même, le réalisateur a parlé de Camp Cretaceous, la série Netflix. Bien que pour le moment il n’y ait pas de plans pour intégrer cette histoire dans le récit général, Trevorrow espère que cette production finira par se démarquer d’elle-même.:

«Il est important pour moi, par respect pour les écrivains qui continuent de se développer et de créer, de reconnaître [Camp Cretaceous] aussi clairement sa propre histoire et son propre spectacle. Mais cette saison, et si nous avons plus d’occasions de raconter l’histoire que nous avons [en la temporada 3], nous continuerons à tisser la plus grande histoire ensemble et en fait rapporterons certaines choses, y compris à Dominion qui relieront aux découvertes faites qui me passionnent beaucoup. “