Après 15 jours de jeux gratuits, le dernier jour nous permet de nous mettre face à un parc jurassique.

2020 se termine et, avec la fin de cette année si oubliable à bien des égards, la promotion d’Epic Games Store se termine également, avec laquelle la plate-forme numérique a donné un jeu gratuit tous les jours pendant les 15 derniers jours. Désormais, et contrairement aux jeux précédents, vous avez jusqu’au 7 janvier pour télécharger et conserver un nouveau titre dans votre bibliothèque pour toujours.

C’est le dernier jeu gratuit de la promotion Epic Games StoreLe dernier match de la Promotion de Noël dans les magasins Epic Games c’est Jurassic World Evolution. Il s’agit d’un jeu vidéo de gestion et de stratégie dans lequel le joueur est autorisé à prendre le contrôle d’un parc à thème rempli de dinosaures. Pour ce faire, nous serons un bio-ingénieur qui doit concevez vos propres créatures et concevez des attractions rendre public les installations; sans oublier de mettre des mesures de confinement pour que les créatures ne s’échappent pas.

Au cours du développement, nous pourrons créer des parcs en 5 îles différentes et chacune d’elles a des caractéristiques particulières. Il y aura aussi des moments pour prendre des décisions, qui varieront le développement du parc et les options dont nous disposons. Tout cela en tenant toujours compte de la fonds économiques, pour gérer et développer ce parc jurassique. Il peut être le vôtre gratuitement à partir du lien suivant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu lors du téléchargement du jeu sur votre Bibliothèque Epic Games Store, nous vous recommandons de ne pas manquer notre analyse de Jurassic World Evolution, que nous classons comme “une option très intéressante pour les fans de jeux vidéo de gestion de la lumière en général et de dinosaures en particulier”.

À propos, la plateforme a annoncé que le prochain jeu gratuit, du 7 au 14 janvier, sera Crying Suns.

