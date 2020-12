Le jeu sera disponible tout au long de 2021 pour les terminaux iOS et Android.

Le gala des Game Awards a également inclus les jeux vidéo pour appareils mobiles, un secteur en forte croissance depuis des années et qui aide des sagas renommées comme Just Cause à franchir le pas. Le crochet et les explosions de l’aventure sont transférés au format de poche et Just Cause Mobile arrive sur iOS et Android en 2021.

La proposition affichera une perspective isométrique, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, et accordera de l’importance au jeu en équipe, que ce soit avec des amis via le réseau ou via missions multijoueurs coopératives cela nous donnera accès à des mises à niveau et à des équipements de plus haut niveau. Nous aurons un éditeur large pour personnaliser notre personnage, monter de niveau et même forger des alliances avec d’anciennes connaissances de la licence.

C’est un jeu spécialement conçu pour les appareils mobilesJust Cause Mobile comprendra quatre modes de jeu, dont un campagne qui nous amènera à explorer de vastes zones pour affronter les forces de Darkwater. Il y aura également un multijoueur compétitif jusqu’à 30 joueurs Ils se battront pour protéger les bases et marqueront des points alors qu’ils se battront sur une carte grandissante et utiliseront une collection explosive d’armes et de véhicules. Vous pouvez également former des clans et vous qualifier pour plus de récompenses.

De plus, il y aura des missions de coopération qui permettront de former un peloton de quatre membres, testez vos compétences avec les armes à feu et survivez à des missions difficiles dans lesquelles vous surmontez des vagues d’ennemis. Pendant qu’il arrive, vous pouvez voir notre analyse de Just Cause 4, le dernier opus de la saga.

