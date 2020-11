De nombreux joueurs attendaient ce grand moment et enfin le moment est venu de pouvoir profiter du rythme unique de Just Dance 2021. Le travail d’Ubisoft est prêt à offrir aux fans toutes sortes de propositions uniques avec des danses spectaculaires et, bien sûr, des chansons très entraînantes. Après tout, l’intention du jeu est que nous nous levions du canapé pour commencez à bouger au rythme de la musique.

Le titre de la société française promet donc d’être un succès. Pour cela il a pour nous toutes sortes de chansons de genres différents et non, ce n’est pas seulement limité aux grands succès du moment, mais comme d’habitude, il comprend également des œuvres des années passées. Bien sûr, le tout avec l’intention de garantir le meilleur plaisir à ceux qui osent tenter leur chance.

Mais si cela ne vous suffit pas, sachez que les 41 chansons incluses dans l’œuvre ont été confirmées dans la bande-annonce de sa première. Après tout, à ce jour, c’était l’un des grands éléments inconnus. Nous avons des chansons de Lele Pons, Dua Lipa, Billie Elish et même Biggest Toy Story hits. Une occasion parfaite pour quiconque de se lever et de profiter d’une danse unique.

Bien sûr, si vous souhaitez profiter du rythme unique de ce titre, sachez que Just Dance 2021 est désormais disponible sur Nintendo Switch, Stadia, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X et S et, bien sûr, plus tard sur PlayStation 5. Une proposition spectaculaire qui nous fera bouger nos hanches à un rythme effréné et, bien sûr, mettre notre corps au diapason.